Le carte aziendali e le carte spese sono termini intercambiabili?

Per l’imprenditoria individuale e le piccole imprese, l’uso di una normale carta di credito o addirittura di contanti potrebbe essere una strategia sufficiente. Tuttavia, maggiore sarà la scala del tuo sviluppo e, quindi, delle prestazioni, maggiori saranno i mezzi avanzati necessari per operare correttamente e nella massima misura possibile. Tenendo conto della sempre maggiore frequenza degli acquisti, diventa una missione inevitabile innalzare il livello dei propri strumenti di pagamento.

È qui che conosci l’opzione delle carte aziendali e di spesa. Questi termini potrebbero creare confusione negli utenti principianti. Essere quindi in grado di distinguere l’eventuale differenza tra loro aumenterà in modo significativo la tua comprensione riguardo a quali mezzi finanziari selezionare per lo svolgimento della tua attività. Cominciamo!

Cosa dovresti sapere sulle carte spese aziendali

Come potrai notare, le descrizioni possono essere utilizzate insieme e hanno lo stesso significato: si tratta di una carta di pagamento progettata ed emessa specificamente per il tuo personale, che ti consentirà di tenere traccia delle spese del tuo dipendente su base giornaliera. Per molti versi, però, abituarsi alle sue prestazioni non sarà problematico. Possiede diverse funzionalità in comune con le carte di credito personali.

L’uso delle carte aziendali per la tua attività sarà la decisione giusta se sei interessato a quanto segue:

● ottenere premi per nuove operazioni e acquisti;

● servizi di supporto e contabilità premium;

● strumenti personalizzati per una migliore gestione delle fatture;

● ottenere l’accesso a una linea di credito aziendale;

● maggiore controllo e protezione sulle spese aziendali.

Prima di procedere con la scelta del servizio più appropriato, dovrai analizzare le capacità e le esigenze della tua attività. Molto dipende dal numero di dipendenti che hai e se hai bisogno di schede spese separate per ciascuno di essi: in tal caso, le relative commissioni per il loro funzionamento potrebbero risultare troppo elevate. Allo stesso tempo, dovrai considerare i tassi di cambio e l’utilizzo di tali carte all’estero. In ogni caso, l’accesso centralizzato alle tue spese aziendali con una funzione di archiviazione delle ricevute semplificherà e snellirà la tua gestione delle spese.

Raggiungi i tuoi obiettivi affidandoti a istituti di emissione di carte credibili

A seconda del fornitore di servizi a cui ti affidi, l’elenco degli incentivi accessibili e le condizioni di utilizzo possono variare in modo significativo. Non è comunque necessario cercare rappresentanti tradizionali del mercato: esistono numerose e valide alternative agli istituti di credito standard. Quando si tratta di Wallester, puoi personalizzare e automatizzare la cronologia delle tue spese per ottenere i massimi vantaggi:

● Che tu sia alla ricerca di carte aziendali o di spesa, potrai semplicemente ordinarle online e personalizzarle con Wallester Business. Potrai anche creare un account gratuito e accedere con il tuo numero di cellulare, indirizzo e-mail, ecc. per avere accesso a un’interfaccia intuitiva con informazioni dettagliate sulle tue transazioni in entrata e in uscita.

● È un’autostrada per razionalizzare i pagamenti e monitorare gli acquisti effettuati. Potrai semplicemente caricare le foto delle ricevute per aggiungerle al tuo database aziendale su Wallester Business o controllare altre fatture dalle transazioni online, che vengono automaticamente trasferite e analizzate dal sistema. In questo modo, la tua azienda potrà migliorare drasticamente la strategia di gestione delle spese e le prestazioni complessive.

Considerazioni conclusive

Le carte aziendali di rinomati emittenti come Wallester Business offrono un maggiore controllo sulle tue transazioni e maggiori opportunità per monitorarle più rapidamente e utilizzare meno risorse umane. È anche una soluzione meravigliosa e credibile per offrire condizioni di pagamento più convenienti per i tuoi dipendenti e gestire il capitale circolante in tempo reale senza difficoltà.

FAQ

Le carte aziendali sono adatte per i pagamenti all’estero?

Molto dipende da quale unione di un emittente di carte e di una rete scegli. Nel caso di Wallester, sarai in grado di pagare beni e servizi in ogni paese in cui Visa è accettata, in più di duecento territori e paesi in tutto il mondo.

Le carte aziendali sono uguali ai biglietti da visita?

Non devi confondere questi termini. Sono diversi per quanto riguarda la modalità di funzionamento di vantaggi, utilizzo, costi e responsabilità per i loro utenti finali. Nonostante il fatto che le aziende di qualsiasi dimensione possano optare per i biglietti da visita, la loro alternativa è uno strumento finanziario migliore per organizzazioni ancora in espansione e più grandi. Tuttavia, la principale caratteristica distintiva risiede nel modo in cui vengono gestiti il debito e le commissioni. Con i biglietti da visita, la responsabilità personale ricade sul titolare della carta principale. Al contrario, la società stessa sarà ritenuta responsabile per la risoluzione di eventuali problemi e responsabile per gli obblighi finanziari.