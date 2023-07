“Camper in viaggio” su Rai 1 alla scoperta del mare della Maremma

Da Castiglione della Pescaia all’Argentario: le telecamere di “Camper in viaggio” in onda stamani su Rai 1 alla scoperta della costiera maremmana

Da lunedì 10 a venerdì 14 luglio, “Camper in viaggio” fa tappa nella provincia di Grosseto, attraversando la Maremma toscana e toccando l’Argentario.

Nel percorso, in onda su Rai 1 alle 12 per tutta la settimana, fedeli alle missioni assegnate dal professor Umberto Broccoli, Tinto e Roberta Morise, insieme ai camperisti a cui si accompagnano, sono di stanza a Castiglione della Pescaia, per esplorare di giorno in giorno un territorio che spazia tra mare, collina, affascinanti borghi e riserve naturali. Quindi lunghe passeggiate e visite guidate dal Parco della Maremma alla Riserva di Diaccia Botrona, fino ad arrivare alla preziosissima spiaggia di Cala Violina.

Ampio capitolo dedicato allo sport in questa settimana maremmana: a Marina di Grosseto, Roberta fa infatti lezione di windsurf con la campionessa olimpica Alessandra Sensini, mentre Tinto veste i panni tradizionali del buttero a Castiglione della Pescaia, per poi sfidarsi sul campo da golf a Punta Ala. Non manca lo spazio dedicato all’enogastronomia con prodotti tipici, vini autoctoni e piatti della tradizione locale. Roberta Morise e Tinto rendono poi omaggio a Italo Calvino, di cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita e a cui Castiglione della Pescaia ha attribuito la cittadinanza onoraria postuma. In conclusione, un consiglio di Ciro Vestita su come trarre il meglio da quanto natura offre.