“Autocad” è la nuova canzone di Forse Danzica

É su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Forse Danzica dal titolo “Autocad“, un nuovo capitolo che segue l’EP “Lunaire” per il progetto che fonde influenze di cantautorato e alternative rock con un immaginario oscuro: come dare una chitarra elettrica a Beetlejuice. Qui, un pianoforte giocattolo scandisce un amore che, corrisposto o meno, è un pretesto per costruire sogni e progetti in un mondo dove tutto è distruzione, con il solo scopo di uscirne vivi e sentirsi più leggeri. O forse solo più rassegnati.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/autocad

BIO:

Forse Danzica è il progetto di Matteo Rizzi, cantautore, musicista e produttore bergamasco, in collaborazione con Armo (Marco Boffelli), produttore.

Il progetto nasce a Bergamo nel 2020 durante la pandemia. Dopo un anno, Matteo si trasferisce a Milano e inizia la sua collaborazione con Studio Cemento e con Believe, che porta alla pubblicazione di Lunaire, primo EP uscito nel maggio del 2022, di matrice indie e cantautorale con influenze elettroniche. Durante il 2022 e i primi mesi del 2023 avviene la scrittura di Toman (TYMAH), album di ampio respiro che verrà pubblicato nel 2023, in cui si assisterà a una svolta che recupera le radici post rock e post punk dei musicisti coinvolti nel progetto: un ritorno di cui si è già avuto un piccolo assaggio nel singolo “Posso Tenerti Con Me” in collaborazione con Casx, progetto di cui Matteo Rizzi è anche produttore e co-autore.

Dal vivo Matteo e Marco suonano accompagnati da Omar Ghezzi e Francesco Tribbia Azzola.