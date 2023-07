Nuove linee guida americane per la costipazione idiopatica cronica

Negli USA sono state pubblicate le nuove linee guida per il trattamento farmacologico della costipazione idiopatica cronica (CIC) negli adulti

Sono state pubblicate le nuove linee guida per il trattamento farmacologico della costipazione idiopatica cronica (CIC) negli adulti in cui per la prima volta vengono raccomandati l’ossido di magnesio e la senna come trattamenti basati sull’evidenza.

Le linea guida pratiche sono state sviluppate dall‘American College of Gastroenterology (ACG) e dall’American Gastroenterological Association (AGA) e pubblicate sulle riviste scientifiche di entrambe le società, ACG e AGA.

Le linee guida sono state redatte sotto la guida di Lin Chang e di William D. Chey, che hanno condotto revisioni sistematiche di vari prodotti da banco e farmaci da prescrizione disponibili per il trattamento della CIC: fibra, lassativi osmotici (polietilenglicole, ossido di magnesio, lattulosio), lassativi stimolanti (bisacodile, picosolfato di sodio, senna), secretagoghi (lubiprostone, linaclotide, plecanatide) e agonista della serotonina di tipo 4 (prucalopride). Gli autori sperano che l’implementazione di queste raccomandazioni sia di grande valore pratico per clinici.

Tra le loro 10 raccomandazioni per la gestione farmacologica della CIC negli adulti, sulla base delle evidenze disponibili, il panel ha formulato forti raccomandazioni per l’uso del polietilene glicole, picosolfato di sodio, linaclotide, plecanatide e prucalopride per CIC negli adulti.

Sono state anche stilate raccomandazioni condizionali per l’uso di fibre, lattulosio, senna, ossido di magnesio e lubiprostone.

“Le linee guida hanno lo scopo di fornire un quadro per avvicinarsi alla gestione della CIC; i clinici dovrebbero impegnarsi in un processo decisionale condiviso basato sulle preferenze del pazienti e su costo e disponibilità dei farmaci”, ha commentato il dott. Lin Chang, vice capo della divisione Vatche e Tamar Manoukian di Malattie Digestive presso la David Geffen School of Medicine dell’UCLA.

“La maggior parte dei farmaci valutati in questa linea guida sono prontamente disponibili; tuttavia, alcuni di loro sono ancora disponibile solo nelle formulazioni di marca perché non esistono formulazioni generiche. Di conseguenza, è importante considerare le spese vive per i paziente che possono dipendere dalla copertura delle prescrizioni con vari piani assicurativi. Potrebbe essere richiesta un’autorizzazione preventiva per alcuni dei prodotti”, ha spiegato il dottor William Chey, capo della divisione di gastroenterologia ed epatologia presso l’Università di Facoltà di medicina del Michigan.

La costipazione idiopatica cronica (CIC) è una diagnosi clinica comune associata a significativa compromissione della qualità della vita che colpisce circa l’8-12% della popolazione degli Stati Uniti. Il CIC è un disturbo del tratto gastrointestinale inferiore dell’interazione intestino-cervello a cui possono essere associati sintomi come defecazione poco frequente e incompleta in assenza di anomalie della mucosa o strutturali.

I costi medici relativi alla gestione della stitichezza sono stimati tra circa $ 2.000 e $ 7.500 dollari USA per paziente all’anno, e gli effetti sulla qualità della vita può essere simile a quella associata a condizioni come broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete e depressione. Le terapie non farmacologiche rappresentano spesso le fasi iniziali della gestione e possono includere raccomandazioni sulla dieta (come una maggiore assunzione di liquidi e un maggiore uso di fibra alimentare) e cambiamenti comportamentali (come esercizio fisico).

Il trattamento farmacologico può includere l’uso di farmaci da banco (OTC) o farmaci da prescrizione, come polietilenglicole, secretagoghi o agenti procinetici. Nel complesso, un una proporzione significativa di pazienti con CIC non è soddisfatta del suo trattamento e può utilizzarne più farmaci da banco, seguiti da prescrizioni di farmaci prima che abbiano un miglioramento nel loro sintomo.

Il gruppo multidisciplinare ha condotto revisioni sistematiche di fibre, lassativi osmotici, lassativi stimolanti, picosolfato di sodio, secretagoghi e un agonista della serotonina di tipo 4 e ha utilizzato il quadro di valutazione, sviluppo e valutazione delle raccomandazioni per valutare le prove per ciascuna terapia.

Le raccomandazioni bilanciano gli effetti desiderabili e quelli indesiderati, i valori dei pazienti, i costi e le considerazioni sull’equità sanitaria.

I punti salienti includono:

L’uso di integratori di fibre, polietilenglicole, ossido di magnesio o senna rispetto alla gestione senza.

L’uso di bisacodile o picosolfato di sodio a breve termine o come terapia di salvataggio rispetto alla gestione senza.

L’uso di lattulosio oltre le quantità normali in coloro che falliscono o sono intolleranti alle terapie da banco.

L’uso di lubiprostone, linaclotide, plecanatide o prucalopride rispetto alla gestione senza in coloro che non rispondono alle terapie OTC.

ACG and AGA guideline on chronic constipation management is first to recommend supplements magnesium oxide and senna as evidence-based treatments. leggi

Published May 19, 2023. Accessed May 19, 2023.