Gli Anima Nera online con il brano “Dorian Gray”

Fuori in digitale “Dorian Gray” il nuovissimo singolo della band veneta Anima Nera per Be NEXT Music con Sony Music

Fuori “Dorian Gray” il nuovissimo singolo della band veneta Anima Nera per Be NEXT Music con Sony Music. Un brano prettamente rock con un messaggio attuale. Il pezzo infatti si pone come critica ad una tendenza ormai consolidata in questo secolo: la ricerca spasmodica di un ideale di bellezza che si rivela spesso irreale e soprattutto irraggiungibile.

Come Dorian Gray nel capolavoro di Oscar Wilde non voleva invecchiare, così l’uomo contemporaneo non solo cerca di combattere i segni del tempo sul proprio volto, ma anche e soprattutto sui social, luogo in cui la bellezza è imperativa. Filtri, trucchi e posizioni azzeccate cercano di nascondere chi siamo veramente, ma chi siamo dentro non cambierà mai.

Il brano trova la sua alchimia perfetta grazie anche alla produzione di Roberto Visentin.

Ad accompagnare il brano è stato registrato un videoclip che porta la firma di Crema Produzioni che racconta in immagini ciò che la band esprime a parole.

Gli Anima Nera nascono ufficialmente nel 2013, con l’obiettivo di mischiare poesia e musica e dare un taglio personale al proprio repertorio, interamente composto da inediti.

Il risultato è un mix di rock e canzone d’autore molto riconoscibile.

Vantano una ricca esperienza live, nella quale spicca la finale regionale di Sanremo Rock.

Nel 2017 esce il primo concept album “Terzo Incomodo”, seguito da “Amantide” l’anno successivo. Produzione e grafica di questi due lavori sono stati curati interamente dalla band stessa.

Dopo un ulteriore periodo di palchi, nel 2022 esce il singolo “Musica” con l’agenzia di management Sorry Mom!, seguito dall’ultimissimo “Dorian Gray“