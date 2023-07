Cane smarrito: Doggami spiega come è possibile ritrovarlo

Se hai un cane, sai quanto sia importante tenerlo al sicuro e felice. Ma cosa succede se un giorno il tuo amico a quattro zampe si perde e non riesci a trovarlo? Non disperare, ci sono alcuni passi che puoi seguire per aumentare le tue possibilità di ritrovare il tuo cane smarrito. Ecco cosa fare:

Mantieni la calma. Anche se è difficile, cerca di non farti prendere dal panico. Il tuo cane potrebbe essere spaventato o confuso e ha bisogno che tu sia lucido e determinato. Respira profondamente e preparati ad agire.

Controlla i dintorni. Prima di allontanarti dal luogo in cui hai perso il cane, fai un giro nei paraggi e cerca di individuare eventuali tracce o indizi. Potresti trovare il suo guinzaglio, il suo collare, la sua ciotola o qualche suo giocattolo. Se vedi qualcuno che passeggia con un cane simile al tuo, fermalo e chiedigli se ha visto il tuo.

Chiama il tuo cane. Usa un tono di voce alto e chiaro e pronuncia il suo nome più volte. Puoi anche usare parole o suoni che il tuo cane associa a qualcosa di positivo, come “biscotto”, “palla” o “bravo”. Se il tuo cane è nelle vicinanze, potrebbe sentirti e venire verso di te.

Contatta le autorità competenti. Se non riesci a trovare il tuo cane da solo, devi avvisare le persone che possono aiutarti. Chiama il servizio veterinario, il canile, la polizia municipale e le associazioni animaliste della tua zona e segnala lo smarrimento del tuo cane. Fornisci una descrizione dettagliata del tuo cane, compresa la razza, il colore, il sesso, la taglia, l’età, le eventuali caratteristiche particolari e il numero di microchip. Se hai una foto del tuo cane, inviala via email o WhatsApp.

Diffondi l’appello. Oltre a contattare le autorità competenti, devi far sapere a quante più persone possibile che hai smarrito il tuo cane. Usa i social network, i siti web specializzati, i volantini e i manifesti per diffondere l’appello. Includi sempre una foto del tuo cane, il suo nome, la data e il luogo dello smarrimento e i tuoi contatti. Chiedi anche ai tuoi amici, ai tuoi parenti e ai tuoi vicini di condividere l’appello e di tenere gli occhi aperti.

Non perdere la speranza. Anche se passano i giorni e non hai notizie del tuo cane, non arrenderti. Continua a cercarlo, a chiamarlo e a diffondere l’appello. Ci sono molti casi di cani che sono stati ritrovati dopo settimane o mesi dallo smarrimento. Il tuo cane potrebbe essere stato preso in custodia da qualcuno che non sa che lo stai cercando o che non ha accesso ai mezzi di comunicazione. Il tuo cane potrebbe anche essere vagato lontano dalla zona in cui lo hai perso e aver trovato rifugio in un altro luogo.

Ricorda che prevenire è meglio che curare. Tieni sempre sotto controllo il tuo cane quando lo porti fuori, fagli indossare un collare con una medaglietta con il tuo numero di telefono e fagli impiantare un microchip identificativo. In questo modo, se dovesse smarrirsi, avrai più possibilità di ritrovarlo.

Cosa fare se il tuo cane smarrito è finito al canile?

Se hai perso il tuo cane e scopri che si trova in canile, potresti sentirti in colpa, arrabbiato o preoccupato. Ma non disperare, ci sono alcuni passi da seguire per riportare a casa il tuo amico a quattro zampe.

Il primo passo è contattare il canile e chiedere informazioni sul tuo cane. Dovrai fornire una descrizione dettagliata del tuo animale, compreso il nome, la razza, il colore, il sesso, l’età e il microchip. Se possibile, allega anche una foto del tuo cane.

Il secondo passo è recarti al canile il prima possibile per verificare di persona che si tratti del tuo cane. Porta con te un documento di identità e i documenti del tuo cane, come il libretto sanitario e la registrazione all’anagrafe canina. Se non hai i documenti del tuo cane, dovrai dimostrare di essere il proprietario con altre prove, come le ricevute del veterinario o le testimonianze di altre persone.

Il terzo passo è pagare le spese di soggiorno e di recupero del tuo cane. Queste spese variano a seconda del comune e del canile, ma in genere si aggirano tra i 50 e i 200 euro. Se non puoi permetterti di pagare queste spese, puoi chiedere un aiuto economico al canile o ad associazioni animaliste.

Il quarto passo è riportare a casa il tuo cane e coccolarlo. Dopo aver trascorso del tempo in canile, il tuo cane potrebbe essere stressato, spaventato o confuso. Fagli sentire il tuo affetto e la tua presenza, offrigli acqua e cibo freschi e portalo dal veterinario per un controllo. Inoltre, cerca di capire perché il tuo cane si è smarrito e prendi le precauzioni necessarie per evitare che si ripeta.

Ritrovare il proprio cane in canile può essere un’esperienza traumatica sia per te che per lui. Ma potrai riabbracciare il tuo fedele compagno e riprendere la vostra vita insieme. Ricorda che il tuo cane ti ama e ti aspetta. Fai tutto il possibile per ritrovarlo e non mollare mai.