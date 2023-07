Biothymus Ac Active Lozione Trattante Uomo alleato dei capelli

Capelli: tra i trattamenti coadiuvanti anticaduta specifici per uomo, una risposta puntuale e concreta è Biothymus AC Active Lozione Uomo

Capelli fragili che cadono e che tendono a diradarsi? Quando le cause sono riconducibili a situazioni di forte stress emotivo o fisico, cambi di stagione o altre circostanze temporanee, un aiuto fondamentale per riaccendere il ciclo di vita dei capelli può venire da integratori e trattamenti specifici.

Dai professionisti della ricerca, nasce BIOPROTOCOL Sistema Capelli: il programma IN & OUT che combina l’azione sinergica degli integratori BIOMINERAL e i trattamenti topici BIOTHYMUS.

Tra i trattamenti coadiuvanti anticaduta specifici per uomo, una risposta puntuale e concreta è Biothymus AC Active Lozione Uomo. La sua formula contiene ingredienti specifici che favoriscono il ciclo vitale del capello, rafforzandone la struttura. Perfetta da utilizzare sia in fase di trattamento che di mantenimento.



BIOTHYMUS AC ACTIVE

TRATTAMENTO ATTIVO ANTICADUTA UOMO

LOZIONE TRATTANTE

Trattamento coadiuvante anticaduta specifico per l’uomo con capelli fragili che tendono a diradarsi. La lozione si applica direttamente sul cuoio capelluto e aiuta a rinforzare la struttura del capello. Biothymus AC Active Lozione Uomo contiene ingredienti specifici, in grado di favorire il ciclo vitale del capello prevenendo la caduta precoce.

Biothymus Ac Active Lozione Trattamento Uomo è ideale anche nella fase di mantenimento dopo il Trattamento intensivo coadiuvante anticaduta Biothymus Ac Active fiale uomo per prolungarne l’azione.

La formula contiene ingredienti specifici per favorire il ciclo vitale del capello quali: condralact complex, sh-polypeptide-9 e serenoa serrulata.

• CONDRALACT COMPLEX, bioattivatore dei processi metabolici del bulbo pilifero, favorisce l’attività delle cellule del bulbo pilifero, prolungando la fase di crescita del capello (fase anagen).

• SH-POLYPEPTIDE-9, un peptide che, agendo sul microcircolo, favorisce i processi metabolici indispensabili per la crescita dei capelli

• SERENOA SERRULATA, estratto naturale che svolge un’azione di contrasto della 5α-reduttasi, enzima che, prevalentemente nell’uomo è implicato nella caduta dei capelli.

Completano l’azione:

• AMINOACIDI (glicina, metionina) e TAURINA, indispensabili per la sintesi delle cheratine

• VITAMINA B e OLIGOELEMENTI, co-fattori importanti per l’attività cellulare del bulbo pilifero

• PIROCTONE OLAMINA, che favorisce la riduzione dell’eccesso di sebo nella superficie del cuoio capelluto.

BIOTHYMUS AC ACTIVE LOZIONE TRATTANTE

o SI ASSORBE FACILMENTE

o NON UNGE, non appiccica

o PRODOTTO IN ITALIA

Modalità d’uso

Applicare quotidianamente 2ml di prodotto sul cuoio capelluto asciutto o ben tamponato e massaggiare fino a completo assorbimento. Non risciacquare.

AVVERTENZE:

Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente. Non utilizzare il prodotto nel caso di ipersensibilità a uno degli ingredienti.

Richiudere dopo l’uso.

Solo per uso esterno.

BIOPROTOCOL Sistema Capelli

Dai professionisti della ricerca è stato messo a punto BIOPROTOCOL Sistema capelli, il programma IN& OUT per risultati concreti e visibili.

Il benessere dei capelli dipende da un delicato equilibrio di fattori che riguardano sia proprietà esterne del cuoio capelluto, sia interne. Proprio da questa consapevolezza è nato il programma IN & OUT che sta alla base di BIOPROTOCOL Sistema Capelli. Un programma che supporta il benessere dei capelli agendo nello specifico dall’interno, “IN”, grazie agli integratori alimentari BIOMINERAL e dall’esterno, “OUT”, grazie alla linea di prodotti cosmetici BIOTHYMUS, per uomo e donna.



Flacone: 100ml

Prezzo consigliato al pubblico: €43,50

In vendita in farmacia, parafarmacia e su Amazon.

https://www.amaituoicapelli.it/ BIOTHYMUS è un brand VIATRISFlacone: 100mlPrezzo consigliato al pubblico: €43,50In vendita in farmacia, parafarmacia e su Amazon.