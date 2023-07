arJ in radio e in digitale con il brano “Medicina”

Si intitola “Medicina” il nuovo singolo di arJ, disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Esce il nuovo singolo di arJ Medicina, prodotto da Mattia Salvadori e Criptabasement. Il brano esce a distanza di 4 mesi dal primo singolo “Ring My Phone”, e a sole 3 settimane dalla collaborazione con Criptabasement per il concept di retrowave italiana anni ‘80 con “Nouvelle Cuisine”. Medicina è una traccia dalle vibes eleganti che rimandano al mondo afro sia per gli elementi che per le ritmiche, ma con dettagli che strizzano l’occhio a rnb e trap. Una forte componente di strumenti suonati come trombe, sax e chitarre tengono la strumentale sempre fresca e dinamica. Il testo, in parte personale e in parte impersonale, attraversa la sfera privata, la vita universitaria e la carriera nel mondo musicale dell’autrice. I singoli anticipano l’uscita di un Ep che vedrà la luce nei prossimi mesi.