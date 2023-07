Umberto Carcione in digitale con “Giorno perfetto”

“Giorno perfetto” è l’ultimo singolo del cantautore, siciliano di nascita ma romano d’adozione, Umberto Carcione. Il brano arriva dopo il successo di “Pentagramma d’amore”

“Giorno perfetto” è l’ultimo singolo del cantautore, siciliano di nascita ma romano d’adozione, Umberto Carcione. Il brano, arrivato dopo il grande successo di “Pentagramma d’amore” (con cui l’artista ha superato i 200 mila stream su Spotify), ruota attorno ad un tema che tocca un po’ tutti, descrivendo la particolare e complicata situazione vissuta in pandemia.

“Questo pezzo è una forma di riscatto dopo tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, contro questa malattia che ci rende prigionieri ma che, per fortuna, piano piano sta allentando la presa”.

Umberto Carcione è un interprete ed autore musicale. Nato a Palermo il 13/03/1985 è siciliano di nascita e romano di adozione.

Avvicinatosi al mondo della musica sentendo suo padre in radio, il suo percorso artistico pone le basi nei primi anni 2000 quando, insieme a tre amici, forma un gruppo rock. Con la band è dapprima impegnato nell’esecuzione di cover (U2, Red Hot Chili Peppers, Eagles nel repertorio) per poi addentrarsi nella scrittura dei propri brani.

Il suo cammino procede nel corso degli anni tra live, esibizioni su importanti palchi, passaggi in radio e soddisfazioni che non tardano ad arrivare. Umberto e’ andato in onda su Radio Italia anni 60, su Centro Suono, in live e in rotazione su Radio power Italia. Nel 2021 ha partecipato a The coach come concorrente arrivando in semifinale e, nello stesso anno, ha vinto il Festival 2 mari. Ha partecipato a Britain Got talent mentre quest’anno, al Rumore Bim Festival è arrivato’ in finale vincendo il premio per Sanremo Sala Monina. Il 5 dicembre ha presentato il suo inedito a Una voce di San Marino in gara per l’Eurovision.