The Italian Sea Group aderisce al global compact

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia il suo ingresso nel Global Compact delle Nazioni Unite, una piattaforma ad adesione volontaria per lo sviluppo, l’implementazione e la condivisione di pratiche di business sostenibili.

Il Global Compact è un invito alle aziende di tutto il mondo ad allineare le loro attività e strategie ai Dieci Principi universalmente riconosciuti in materia di Diritti Umani e del Lavoro, Ambiente ed Anti-corruzione, e di intraprendere azioni per supportare il raggiungimento dei “Sustainable Development Goals” (SDGs – Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile) delle Nazioni Unite.

Nato nel 2000, il Global Compact delle Nazioni Unite è la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo e raccoglie oltre 21.000 imprese e più di 4.000 organizzazioni non-business in oltre 160 Paesi e con più di 70 network locali.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte del Global Compact delle Nazioni Unite e di unire le forze con migliaia di altre aziende che, in tutto il mondo, si impegnano ad agire responsabilmente per costruire un mondo più sostenibile per le generazioni di oggi e per quelle che verranno – ha commentato Giovanni Costantino, Fondatore & Amministratore Delegato di The Italian Sea Group – Coerentemente con il nostro impegno per sostenere i Dieci Principi, continueremo a fare la nostra parte nelle attività di tutti i giorni, nella ferma convinzione che il contributo di ciascuno sia fondamentale per rendere il mondo un posto migliore”.