Russell Crowe a Ostia: fan impazziti per l’ipotesi de “Il Gladiatore 2”

Russell Crowe a Ostia per Il Gladiatore 2? I fan impazziti per il tweet. L’attore premio Oscar stupisce postando sui social un video in cui sta chiaramente parlando del famoso film

Russell Crowe a Ostia per il Gladiatore 2? A ‘scatenare l’inferno’ è un tweet dell’attore che posta un video in cui si vedono gli scavi di Ostia Antica sullo sfondo e si sente lui dire: “Sono Max e sono a Ostia”. E i fan sono andati subito in delirio. Per novembre 2024 è, infatti, in uscita il sequel del Gladiatore, il kolossal campione d’incassi del 2000 che con la regia di Ridley Scott vinse ben 5 premi Oscar tra cui miglior film e miglior attore protagonista.

Crowe dopo quel ruolo, in cui interpretò il generale romano Massimo Decimo Meridio che combatteva contro il perfido Commodo (interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix), è rimasto molto affezionato alla città di Roma. Molti i tweet che lo ritraggono a visitare la città e non da ultimo il ruolo di ambasciatore per la Capitale per la candidatura all’Expo del 2030.

Ma sul Gladiatore 2 l’attore è stato sempre restio a rispondere: “In quel mondo, io sono morto, Massimo Decimo Meridio non c’è più“, ha detto in una recente intervista.

Cosa si sa del sequel? Per ora poco e niente: si sa che uscirà per la fine di novembre 2024 e che tra gli attori spiccano Pedro Pascal, Denzel Washington e Paul Mescal. La regia sarà sempre di Scott che dopo 23 anni tenterà di nuovo di rendere un film epico come fu Il Gladiatore.