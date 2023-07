Ozner pubblica il nuovo singolo “Indescrivibile”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming “Indescrivibile”, il nuovo singolo del cantautore santamarinellese Ozner

Fuori sui digital stores Indescrivibile, il secondo singolo del cantautore santamarinellese Ozner.

Scritto tra il 2016 e 2017, Indescrivibile nasce insieme ai Random5, la band con cui l’artista suonava prima di intraprendere il percorso da solista, riproposta oggi con un arrangiamento diverso da com’era nato. Un brano che parla di un amore travagliato in un momento in cui le relazioni sentimentali sono complicate a causa della fretta, del tutto e subito.

«Non sappiamo più ascoltare, siamo concentrati solo su noi stessi – dichiara l’artista Ozner – Ci consideriamo tutti numeri uno ma per riprendere metaforicamente il codice binario siamo 0. Anche quando otteniamo quello che desideriamo, abbiamo paura che quella sensazione di successo possa svanire, perché tutto può accadere, quindi in fondo lo 0 vince sempre. Lo 0 è la normalità e la normalità vince sempre».

A un anno di distanza Ozner si rimette in gioco affrontando la sua realtà con il sostegno imprescindibile della musica, l’unica che davvero non lo ha mai fatto sentire solo: la musica non tradisce.

Il cantautore santamarinellese decide di esporsi e vincere anche questa battaglia sul ring della vita.

«Le persone non si possono comprendere fino in fondo.

Cosa so io più degli altri? so di non sapere».

BIOGRAFIA

Renzo, in arte OZNER nasce nel 1996 a Civitavecchia. Vivendo in un piccolo paese di collina (Allumiere) è costretto a trasferirsi con la sua famiglia a Santa Marinella per poter eseguire le fisioterapie giornaliere, perché nato con una tetra paresi spastica per una negligenza medica. Proprio a Santa Marinella all’età di 8 anni si iscrive al corso di chitarra classica presso la scuola di musica LITUUS sotto la guida del Maestro Giovanni Cernicchiaro. È costretto ad abbandonare il corso per le difficoltà nella motricità delle dita sulle corde della chitarra. A 13 anni sotto spinta del suo compagno di scuola Matteo partecipa ai laboratori musicali della ONLUS VENITE E VEDRETE.

Nel 2011 si iscrive ai corsi di canto e solfeggio della LITUUS con l’insegnante di canto lirico Francesca Romana Iorio. Nel 2013 con alcuni suoi compagni di liceo fonda i RANDOM5 (gruppo Alternative Rock).

Nel 2015, dopo la maturità scientifica si iscrive per il perfezionamento presso il SAINT LOUIS COLLEGE OF MUSIC di Roma studiando canto POP e SONG WRITING.

Nel 2019 dopo lo scioglimento dei RANDOM5 decide di intraprendere la carriera solista e iniziare a farsi conoscere esprimendosi attraverso la propria musica.