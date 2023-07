Linea Verde Sentieri su Rai 1 in viaggio dalla Calabria al Trentino

Gli itinerari di “Linea Verde Sentieri” nella mattinata di Rai 1. La Calabria, dal mare al Pollino, e Alpe Cimbra in Trentino al centro della puntata

Una puntata all’insegna delle bellezze naturali della Calabria ma con un occhio attento alla storia antica della Regione: il viaggio di Linea Verde Sentieri nella bellezza dei paesaggi italiani, sabato 8 luglio alle 12:30 su Rai 1, accende le telecamere sui paesaggi della Riviera dei cedri, in provincia di Cosenza, per raccontare un terra ricca di fascino e di mistero. Lino Zani e Margherita Granbassi, dalle rovine di Cirella si affacceranno sul mare cristallino di San Nicola Arcella e, come sempre, seguiranno due percorsi diversi.

Zani andrà a camminare sui sentieri del Pollino, l’area protetta più grande d’Italia con i suoi 192mila ettari, e arriverà fino a Papasidero e alla Grotta del Romito, uno dei siti paleolitici più importanti d’Italia, la Granbassi invece, rimarrà lungo la costa e dopo un trekking sull’Arco Magno, una vera e propria meraviglia della natura, andrà ad assaggiare il cedro di Santa Maria del Cedro, che ha ricevuto il marchio DOP denominazione di origine protette.



Questa puntata è stata realizzata in collaborazione con Regione Calabria, Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission e con il CAI. Gian Luca Gasca e gli esperti del CAI cammineranno invece sui percorsi tracciati dalla segnaletica bianca e rossa in una natura ancora selvaggia, quasi 300 km di sentieri tutti da vivere, dove incontreranno i ragazzi dell’Eagle Team mentre si arrampicano, per parlare della loro preparazione in vista della spedizione in Patagonia sostenuta dal CAI.Questa puntata è stata realizzata in collaborazione con Regione Calabria, Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission e con il CAI. A seguire, alle 13.00, protagonista della nuova puntata di “Linea Verde Sentieri” sarà il territorio di Alpe Cimbra in Trentino, all’insegna delle bellezze paesaggistiche e del romanticismo. I conduttori, Lino Zani e Margherita Granbassi, cammineranno sui sentieri di un territorio sostenibile e unico, dove storia e cultura si intrecciano con la natura maestosa.

Partendo dal Lago di Lavarone per raggiungere il sentiero dei Forti, Lino Zani, grazie all’aiuto della tecnologia, racconterà parte della storia della Grande Guerra che in Alpe Cimbra, ha lasciato tracce importanti, mentre Margherita Granbassi sarà a Luserna, in cammino sul “Sentiero dell’immaginario”: 7 km da percorrere tra i boschi dove si incontrano una serie di sculture in legno che riportano alle leggende del territorio e alle tradizioni cimbre.

Gian Luca Gasca, l’esperto di montagna, racconterà il territorio leggendario di Becco di Filadonna con le sue torri calcaree e farà tappa al bivacco della Vigolana a 2143 metri di altitudine con panorami mozzafiato, dove incontrerà una ragazza del gruppo del “CAI Eagle Team” che spiegherà quali attrezzature tecniche sono necessarie per arrampicare. Non mancheranno i sentieri che si possono percorrere in bicicletta: come l’altopiano della Vigolana, luogo perfetto per pedalare su sentieri in un’alternanza di sali e scendi, adatti sia ad esperti che alle famiglie.

Natura, storia, cultura e tradizioni insieme a tante attività nei territori dell’Alpe Cibra in Trentino, saranno i protagonisti della puntata di Linea Verde Sentieri

Il programma è stato realizzato in collaborazione con il Trentino e con il CAI.