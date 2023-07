Libido maschile e ovulazione: ecco quali sono le interazioni

Anche il corpo maschile risponde all’ovulazione in modi interessanti e inaspettati. L’esperta spiega i meccanismi della libido sotto le lenzuola

Hai mai notato che il tuo partner sembra più interessato al sesso in certi periodi del mese? Sebbene si possa presumere che ciò sia semplicemente dovuto all’aumento della libido o dell’attrazione, l’ovulazione potrebbe essere un altro fattore in gioco. La sessuologa Roberta ROSSI spiega per INTIMINA quali sia la relazione tra ovulazione e libido maschile.

GLI EFFETTI DEI FERORMONI (COPULINA)

Durante l’ovulazione, le donne hanno livelli più elevati di feromoni, noti come copulina. Si pensa che queste sostanze chimiche segnalino la fertilità e la prontezza riproduttiva e gli uomini possono rilevarle attraverso il profumo.

“In effetti, varie ricerche hanno scoperto che gli uomini possono identificare con precisione il profumo di una donna in ovulazione, anche quando non ne sono consapevoli. Ciò suggerisce – interviene Roberta ROSSI, sessuologa – che la risposta olfattiva all’ovulazione è profondamente radicata nella biologia umana e probabilmente esiste da migliaia di anni. Il nostro cervello arcaico recepisce ed elabora quello che anticamente era il segnale principale per l’attrazione. Oggi molta di questa specializzazione è andata persa per via dei deodoranti e profumi che hanno utilizzato ma in alcune persone agisce ancora in modo inconsapevole”.

UN AUMENTO DI TESTOSTERONE DEL 30%

È stato dimostrato(1) che gli uomini sperimentano un aumento significativo dei livelli di testosterone se esposti al profumo di una donna che sta ovulando. Quando un uomo è esposto a copulina, i suoi livelli di testosterone possono aumentare fino al 30%.

“Questa risposta ormonale potrebbe essere un adattamento evolutivo che promuove i comportamenti di accoppiamento e la prosecuzione della specie. Quindi cosa succede esattamente quando un uomo è esposto al profumo di una donna in ovulazione? Molto può essere riportato ai feromoni, segnali chimici prodotti dal corpo – continua ROSSI – che possono influenzare il comportamento sessuale. Ma ovviamente non dobbiamo dimenticare gli aspetti psicologici dell’attrazione e del coinvolgimento sessuale”.

FERORMONI A LENTO RILASCIO, ANCHE SUGLI INDUMENTI

Questa risposta ormonale può aumentare il desiderio sessuale, l’eccitazione e persino il comportamento aggressivo. Si ipotizza che i livelli di testosterone negli uomini possano aumentare se esposti agli indumenti indossati da una donna in ovulazione, anche se non riescono a percepire il profumo consapevolmente. Ciò suggerisce che i feromoni rilasciati durante l’ovulazione possono indugiare sui vestiti e influenzare ancora i livelli ormonali maschili. Non è solo il profumo diretto di una donna in ovulazione che può avere un impatto. Anche i suoi vestiti possono influenzare il comportamento e l’attrazione maschile. Ciò sottolinea ulteriormente il ruolo dei feromoni nella biologia umana e come possono influenzare il comportamento riproduttivo.

Fonte

1. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1474704916643328