Lali torna in concerto in Italia al MLF – Milano Latin Festival 2023

Lali Esposito, cantante, attrice e influencer argentina che ha appena pubblicato il suo album omonimo, il 9 luglio in concerto al Milano Latin Festival

Quale palco migliore per presentare il nuovo album, se non quello del MLF – Milano Latin Festival, l’evento di musica latina (e non solo!) più grande ed importante d’Italia e d’Europa?

Deve averlo pensato anche Lali Esposito, cantante, attrice e influencer argentina che ha appena pubblicato il suo album omonimo (Lali) e si esibirà il 9 luglio 2023 proprio sul palco della Ticketmaster Arena all’interno del “MLF – Milano Latin Festival”.

Lali Esposito, all’anagrafe Mariana Esposito, vanta una carriera vertiginosa: nata il 10 ottobre del 1991, è partita dalla TV, avendo preso parte alle serie tv teen create da Cris Morena (una delle produttrici più importanti in Argentina) che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico e le hanno dato notorietà.

Inizia a muovere i primi passi nel mondo della tv nel 1998, a soli 6 anni. Diventa famosa quando recita come co-star nella serie tv Casi Angeles (Teen Angels), che le permette di cantare e di andare in tour per tutta l’America Latina, la Spagna e Israele, insieme alla band della stessa serie televisiva, i Teen Angels, appunto.

Nel 2013 il suo primo album da solista, A Bailar, una rivelazione in America Latina: una miscela di pop, hip hop, dance, R&B, dubstep e elettronica.

Il secondo album, Soy, del 2016, conferma il talento di questa giovane artista poliedrica, album al quale hanno partecipato Roberto “Tito” Vazquez (già con Jason Derulo, Yandel, Pitbull, Enrique Iglesias) e Chris Gehringer (ingegnere del suono con Rihanna, Madonna, Nick Jonas, The 1975, Twenty One Pilots) e che comprende le hits “Soy” (oltre 9 milioni di visualizzazioni su YouTube/VEVO), “Boomerang” (oltre 25 milioni di visualizzazioni su YouTube/VEVO) e “Ego” (oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube/VEVO).

Nel 2018 ha pubblicato il terzo album “Brava” che include i singoli di successo “Una Na” (oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube/VEVO), “Sin Querer Queriendo” in collaborazione con Mau y Ricky e “Caliente” con Pabllo Vittar.

Lo stesso anno ha recitato nel film “Acusada” presentato in anteprima mondiale alla 75ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Nel 2020 ha pubblicato il suo quarto album “Libra” che include importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale come CNCO, Mau y Ricky, Cazzu, Noriel ed altri.

Nel 2021 ha debuttato su Netflix nella serie tv di successo “Sky Rojo” dove ha interpretato il ruolo di Wendy per tre stagioni.

A giugno del 2022 ha dato il via al tour “Disciplina Tour” in Sud America con 2 mega show sold out all’Arena Luna Park di Buenos Aires, una mega-produzione con luci, effetti speciali, ballerini sul palco, presentando in anteprima alcuni dei nuovi brani del nuovo ed attesissimo album – Lali – che è uscito il 13 aprile del 2023. E dopo aver registrato un altro storico sold out allo Stadio Velez di Buenos Aires, a distanza 5 anni dal suo ultimo show in Italia, la popstar argentina fa il suo ritorno al “MLF – Milano Latin Festival” 2023.

Lali è entrata nella top 100 Artists Chart di Billboard ed è stata proclamata “The queen of Latin Pop” dal famoso sito perezhilton.com , aggiudicandosi numerosi riconoscimenti come Favorite Latin Star ai Kids Choice Awards del 2014, Best New Pop Artist Album ai Gardel Awards nel 2015 e “Mejor Artista Del Sur America” ai MTV EMA 2016, 2017 e 2020.

I numeri di Lali sono impressionanti anche sui social, con i suoi 7 milioni di followers su Twitter e i 11.8 milioni followers su Instagram, mentre i suoi video contano milioni di views su YouTube.

Nella classifica Social 50 di Billboard ha conquistato il quarto posto, davanti a due giganti della musica internazionale come Lady Gaga e Justin Bieber e nelle classifica annuale del 2017 si è posizionata alla posizione numero 21.

In Italia, Lali ha collaborato con Baby K al remix ufficiale in spagnolo di “Roma – Bangkok” e conquistato le radio italiane con il successo radiofonico “Solo” in collaborazione con Willy William & will.i.am.