La Russa difende il figlio dalle accuse di stupro, Schlein all’attacco

La segretaria del Pd, Elly Schlein, replica alle affermazioni di Ignazio La Russa che ha difeso il figlio accusato di violenza sessuale a Milano

“Al di là delle responsabilità del figlio, che sta alla magistratura chiarire, è disgustoso sentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne che denunciano una violenza sessuale a seconda di quanto tempo ci mettono, o sull’eventuale assunzione di alcol o droghe, come se questo facesse presumere automaticamente il loro consenso. Il Presidente del Senato non può fare vittimizzazione secondaria. È per questo tipo di parole che tante donne non denunciano per paura di non essere credute. Inaccettabile da chi ha incarichi istituzionali la legittimazione del pregiudizio sessista”. Così, la segretaria del Pd Elly Schlein replica alle affermazioni di Ignazio La Russa in difesa del figlio Leonardo accusato di violenza sessuale.

E ancora: “Vorrei sapere dov’è Giorgia Meloni e perché non esce dal suo silenzio assumendosi le sue responsabilità: vorrei sapere cosa ne pensa di un presidente del Senato che avalla l’idea che le donne che denunciano più tardi non meritino di essere credute”.

A seguito della notizia diffusa dal Corriere della Sera, il presidente del Senato si è espresso sulla vicenda spiegando che “di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall’avvocato estensore che – cito testualmente il giornale che ne da notizia – occupa questo tempo ‘per rimettere insieme i fatti’”.

“Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio“, prosegue La Russa, “un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua”. Inoltre, “incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie, la ragazza appariva assolutamente tranquilla”, dice il presidente del Senato.

LA RUSSA: UNICO RIMPROVERO A MIO FIGLIO AVER PORTATO RAGAZZA A CASA

“Sicura è la forte reprimenda rivolta da me a mio figlio per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato. Non mi sento di muovergli alcun altro rimprovero”, ha spiegato La Russa.