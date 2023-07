In prima Tv su Rai 2 “Prigioniera della follia”: la trama del film

Per il ciclo “Nel segno del giallo” in prima visione Tv su Rai 2 in onda “Prigioniera della follia”: ecco la trama del film

È il Tv movie in prima visione assoluta “Prigioniera della follia”, per la regia di Jeff Hare, il film proposto sabato 8 luglio alle 21.20 su Rai 2, per il ciclo “Nel segno del giallo”, l’appuntamento estivo dedicato alla suspence, al mistery e al thriller.

Jenny ha diciotto anni ed è in procinto di partire per il college, ansiosa di cominciare la sua nuova vita e di sfuggire alle attenzioni della madre, la signora Monroe, estremamente apprensiva da quando sono rimaste sole in famiglia, dopo la prematura scomparsa del padre.

Una sera conosce Drake a una festa, un ragazzo gentile e affascinante che suona in una band e la invita ad andare al suo concerto, la sera successiva. Approfittando della partenza della madre per un viaggio di lavoro, la sera seguente Jenny parte con la sua macchina per raggiungere il luogo del concerto, piuttosto distante da casa sua. Mentre discute al telefono con la madre, Jenny ha un brutto incidente in una zona isolata, sbatte la testa e la macchina non riparte. Quando i soccorsi stanno per arrivare, tranquillizza la madre e si affida alle mani dei soccorritori. Purtroppo, il destino ha in serbo per lei una spiacevole sorpresa e quelli che avrebbero dovuto salvarla hanno in realtà intenzioni ben diverse. Con Cathy Moriarty, Alex Ann Hopkins, Laurie Fortier.