Fuori il singolo di Davide De Marinis, Enzo Salvi e Johnny Ponta

In radio “Country Dance” il nuovo singolo di Davide De Marinis, Johnny Ponta e Enzo Salvi, disponibile dallo stesso giorno in digitale. Fuori anche il video

«Questa canzone nasce per scherzo, un giorno ero in studio con Paolo Agosta, il mio produttore, mi parlava del suo amico “Dottor Country”, in arte Johnny Ponta che fa country in italiano. Tornato a casa ho preso la mia chitarra e la prima frase che mi è venuta è: “Faccio musica del… country” e pensandoci mi ha fatto subito sorridere. In dieci minuti è nata “Country Dance” – dice Davide De Marinis – poi mi è venuta un’idea folle. Ho fatto sentire il brano a Johnny e poi al mio amico Enzo Salvi e tutti e due è piaciuto tantissimo. È nata così l’idea di realizzare questo progetto musicale, singolo e video, pieno di ironia ed energia, tutto da ballare”.

https://youtu.be/SSxdLN5ICb8



Il brano, scritto a più mani, è prodotto, arrangiato e mixato da Paolo Agosta. Il sound mischia i tipici colori del country americano con le Slide Guitar, la armonica a bocca, le chitarre acustiche e gli Hammond con il ritmo dance che sfocia nel ritornello. La batteria è stata suonata e registrata da Charlie Morgan (batterista di Elton John) negli Stati Uniti a Nashville al Manic Drum Studio. Il basso, le chitarre e gli Hammond suonati da Agosta, così come le voci di Davide De Marinis, Johnny Ponta, la sua armonica a bocca e i cori femminili di Simona Cancian sono stati registrati tutti a Milano al Bunker Home Studio. Le voci di Enzo Salvi all’Harbour Studio a Ostia Lido, da Romano Carboni. Il mastering è di Marco Barusso (BRX Studio). La produzione esecutiva è di Johnny Ponta.

L’idea del video si basa sullo sviluppo di un ballo country dove gli artisti cono vestiti da cow-boy in alcune location a tema con il sound e il testo del brano. All’inizio i tre si cimentano in improbabili balletti scoordinati e simpatici, poi, guidati da un trio di ballerine country professioniste (Sharon Menestrina, Monica Frena e Greta Faidutti) imparano il balletto dell’estate.

Il video è stato realizzato in Trentino Alto Adige presso l’Happy Ranch con Michele Tosin (nel ruolo di barista e motociclista) per le riprese del saloon e del concerto, sulla riva del lago Santo in Val di Cembra (TN) per le riprese esterne del balletto e per le riprese a cavallo presso il maneggio Maval di Salorno (BZ).

Fondamentale la presenza di Enzo Salvi che oltre ad aprire e chiudere il video regala diversi sketch divertenti ed esilaranti, come quello in cui si è messo dietro la macchina da presa, per le riprese dell’assolo di chitarra di Agosta, accompagnato dalle ballerine che gli ballano e girano intorno.