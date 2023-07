Da Dentsu Creative ecco il White Paper “Next – L’Intelligenza Artificiale Generativa”

Disponibile online il White Paper “Next – L’Intelligenza Artificiale Generativa” realizzato dal team strategico di DENTSU CREATIVE Italy

Suddiviso in sei capitoli, il paper è il primo capitolo di una serie di documenti che analizzeranno i principali trend di settore ed esploreranno le nuove opportunità tecnologiche per le aziende, in maniera semplice, accessibile e pragmatica.

Il white paper si struttura in una prima parte dedicata ad un’analisi del significato e delle potenzialità ad oggi dell’AI generativa da un punto di vista creativo, per poi successivamente esplorare come l’uomo oggi può “guidarla”, attraverso un uso responsabile dei tool più diffusi per testi, immagini, video e musica.

E come ogni rivoluzione tecnologica e culturale, anche l’AI generativa è destinata a trasformare radicalmente i processi produttivi e, con essi, l’intero mondo del lavoro. Gli ultimi due capitoli del paper di DENTSU CREATIVE analizzano infatti come cambieranno il lavoro e la creatività, grazie all’intelligenza artificiale generativa.

“L’accelerazione tecnologica a cui stiamo assistendo ha il potenziale per definire una nuova relazione tra creatività e Intelligenza Artificiale. Una delle opportunità più interessanti è la possibilità di rimettere in discussione il nostro immaginario, amplificando la nostra capacità di ispirarci, esplorando nuovi percorsi creativi. Ma sempre in un’ottica di responsabilità e di collaborazione tra ingegno umano e tecnologia.” – commenta Niccolò Rigo, Chief Strategy Officer di DENTSU CREATIVE Italy

Scarica il white paper “Next – L’intelligenza Artificiale Generativa” qui

Alla realizzazione del White Paper ha lavorato un team di professionisti dell’agenzia composto da Niccolò Rigo (Chief Strategy Officer), Diego Vurro (Chief Experience Officer), Federico Mancin (Head of Strategy), Cristina Urban (Strategy Director), Antonio Incorvaia (Strategy Lead), Mariia Lebedieva (Strategist) e Matteo Minunni Ardenzi (Strategist).

DENTSU CREATIVE

DENTSU CREATIVE è il network creativo globale di dentsu nato per guidare aziende e brand nella loro trasformazione attraverso la Modern Creativity: un approccio in cui le idee devono porsi l’obiettivo di creare cultura, influenzare la società e inventare il futuro. Premiata come “Agenzia dell’Anno” ai Cannes Lions 2022, DENTSU CREATIVE sviluppa l’Horizontal Creativity come strumento di integrazione con le altre anime di dentsu (media e CXM). Il network creativo conta 9.000 creativi in tutto il mondo che lavorano in sinergia con 34.000 esperti di media e CXM.

In Italia, dal 1° aprile 2022, DENTSU CREATIVE è una Società Benefit. https://www.dentsucreative.com/