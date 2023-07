Contro il gonfiore, Verum PlantaFibra è il nuovo alleato dell’intestino

Da Euritalia Pharma arriva Verum PlantaFibra: lo sciroppo a base di fibra liquida di Mais che non gelifica e non gonfia, utile sia in caso di transito rallentato che accelerato

Prendersi cura ogni giorno del proprio intestino è fondamentale se si ha a cuore la salute del proprio organismo. Esso è infatti una parte centrale dell’apparato digestivo, e per questo particolarmente esposto al rischio di disturbi di varia natura. Uno dei più comuni e diffusi è il gonfiore, che pur presentando sintomi simili in ogni occasione può nascondere dietro di sé cause diverse. Non solo infatti la dieta quotidiana, che dovrebbe essere quanto più possibile varia ed equilibrata, ma anche il proprio stile di vita e situazioni particolari di felicità, paura o stress influenzano notevolmente la salute dell’intestino.

Per ritrovare la propria regolarità intestinale e risolvere in modo del tutto naturale il problema della pancia gonfia, quando le buone abitudini di ogni giorno non bastano si può contare sull’aiuto di fibre prebiotiche che possono supportare l’intestino migliorando sensibilmente l’equilibrio della flora intestinale.

Da Euritalia Pharma arriva Verum PlantaFibra: lo sciroppo a base di fibra liquida di Mais che non gelifica e non gonfia, utile sia in caso di transito rallentato che accelerato e svolge un’azione completa che aiuta ad equilibrare il transito intestinale.

La formula di Verum PlantaFibra è arricchita di Aloe Vera Gel, dalle proprietà emollienti e protettive, di estratto secco liofilizzato di Finocchio per un’azione carminativa.

Infine, Verum PlantaFibra ha un sapore molto gradevole, con succo di Ananas e Mela.

Particolarmente delicato e altamente tollerabile, Verum PlantaFibra può essere utilizzato quotidianamente anche dalle donne in gravidanza. Fluido concentrato da 200 gr (150ml)

Prezzo al pubblico: 16,20 €

Modo d’uso: 15 ml al dì, puro o diluito in acqua o in altri liquidi a piacere, per un periodo di almeno 10 giorni I prodotti della linea Verum sono disponibili in farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

Distribuito da Euritalia Coswell