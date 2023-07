A Brescia al via l’edizione 2023 di River Blues Park: il programma

Torna il River Blues Park: terza edizione Sabato 8 e Domenica 9 Luglio 2023 a Nave con tante band e ospiti speciali Andy Bluevertigo con Rock machine e Band Of friends (Uk)

River Blues Park è un festival giovane, ma con grandi ambizioni. Naturalounge Bar si è messo in gioco e ha deciso di celebrare il mitico Nave Blues Festival in collaborazione con Slang Music e Associazione Sarabanda Musica ,Borlend Sala prove ,Comune di Nave, ed il supporto di Spalenza Gru e Birra Baladin.

Quest’anno ci troveremo in una location immersa nella natura dove non mancherà un palco degno degli artisti che lo calcheranno; food & drinks all’altezza della situazione saranno disponibili dalle ore 16:00.

Programma

Sabato 8 luglio 2023

ore 18:30

The Crownroads

THE CROWSROADS sono un duo folk-rock-blues italiano formato dai fratelli Matteo (chitarra e voce) e Andrea Corvaglia (armonica e voce).

http://www.thecrowsroads.com/

Bad Blues Quartet

ll Bad Blues Quartet nasce dall’incontro di quattro musicisti che hanno fatto del Blues una ragione di vita. La band ha iniziato la sua attività suonando i brani dei maestri di questo genere. Il focus si è poi spostato sulla produzione di brani originali, e fino ad ora ha pubblicato 3 dischi: “Bad Blues Quartet” nel 2017, “Back On My Feet” nel 2018 e il live “First Time Last Time” nel 2021, gli ultimi due pubblicati con la label Talk About Records.

Il Bad Blues Quartet al momento è al lavoro sul prossimo disco in studio prodotto dal chitarrista statunitense Mike Zito.

https://www.badbluesquartet.com/

Superdownhome

I Superdownhome arrivano con il loro quarto disco (a cui aggiungere due compilations, la prima per Warner Italia e la seconda per Dixiefrog Records). Il power duo composto da Henry Sauda e Beppe Facchetti, ormai noto ben oltre ai confini italiani per le svariate collaborazioni eccellenti con i grandi nomi del panorama blues internazionale (Popa Chubby, Charlie Musselwhite, Nine Below Zero, Andy J. Forrest . Anders Osborne ecc.) torna ad esibirsi in città per presentare in anteprima live la sua ultima fatica discografica, “𝘽𝙡𝙪𝙚𝙨 𝙋𝙮𝙧𝙤𝙢𝙖𝙣𝙞𝙖𝙘𝙨”. Il duo italiano si è recato a New Orleans a cercare la preziosa collaborazione di Anders Osborne, al quale si deve la produzione di questo incandescente “Blues Pyromniacs”. Il risultato finale è semplicemente magnifico e presenta tutti gli ingredienti speciali dei Superdownhome, a cominciare da un suono che appartiene solo a loro. Da notare la presenza di alcuni ospiti di prestigio come Mike Zito o la star nigeriana Bombino che aggiungono splendore all’insieme.

Il disco esce in due formati diversi: sul vinile ci sono le registrazioni americane nude e crude, così come sono state fatte a New Orleans mentre nel formato CD e digitale tutte le canzoni hanno subito un grosso lavoro di make up, diverso è il mixaggio e la masterizzazione è di Brian Lucey (The Black Keys, Arctic Monkeys, Royal Blood). In più sono state aggiunte quattro tracce extra e ci sono i suddetti due ospiti su tre delle tracce.

https://www.superdownhome.it/

Band of Friends

A Celebration Of The Music Of Rory Gallagher

(UK)

Rory Gallagher è l’uomo che, senza ombra di dubbio, ha guidato e influenzato tutto il movimento rock irlandese. La sua musica è diventata una religione ed ha catturato tutto il pubblico dal Nord Europa alla Spagna, dal Giappone agli Stati Uniti, coprendo ogni parte del globo e producendo alcuni dei migliori album rock/blues degli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Sorprendente come, quasi 25 anni dalla sua morte, la sua musica non sia mai stata così popolare come ora grazie ai suoi fedeli seguaci che continuano a mantenerla viva, basti pensare alle numerose band che sono nate in tributo a lui e alla sua musica

La sezione ritmica è formata da due musicisti che hanno contribuito a dischi e concerto di Gallagher, considerato tra i migliori chitarristi rock blues di sempre. McAvoy ci ha vissuto insieme per vent’anni, dal ’71 al ’91, suonando in ogni album firmato dal fuoriclasse irlandese scomparso nel ’95 . Nel 2005 ha pubblicato un libro di memorie, «Riding shotgun». Brendan O’Neal (Batteria) è cresciuto con lui a Belfast e si sono ritrovati nella band di Rory anni dopo. Marcel porta avanti la difficile eredità

The Band of Friends non è un tributo a Rory ma una celebrazione alla sua vita e alla sua musica, un’idea nata da musicisti che hanno suonato con lui durante la sua carriera quali Gerry McAvoy, Ted McKenna e Marcel Scherpenzeel.

https://bandoffriends.co.uk

Domenica 9 luglio 2023

ore 17:00

Jam session di Associazione Sarabanda

https://www.sarabandamusica.it/

Mazy Opera

Dal 2022 i Mazyopera iniziano a lavorare al proprio materiale in studio con la produzione artistica condotta da Marco Grasselli e Ivano Zanotti. Il 27 gennaio 2023 in collaborazione con il management SorryMom! esce Nuova Era, singolo di esordio della band che sancisce il loro ingresso nel mercato musicale, raccontando del loro incontro voluto dal destino.

https://www.instagram.com/mazyopera/

Eutropia

Formatisi a Brescia nell’autunno del 2021, gli Eutropia sono una rock band emergente il cui nome è simbolicamente ispirato ad una delle “Città Invisibili” di Italo Calvino. Nato per iniziativa del bassista Riccardo Belluati a cui si sono uniti Matteo Loda alla voce, Francesco Lombardi alla chitarra e Vincenzo Antonelli alla batteria, il gruppo ha fatto il suo debutto in Piazza Loggia in occasione dello Sciopero Globale per il Clima indetto dal movimento Fridays For Future il 25 marzo 2022.

https://www.instagram.com/_eutropia_/

ANDY Bluvertigo + Rock Machine

insieme sul palco per una performance indimenticabile

ANDY-Bluvertigo (Andrea Fumagalli) Artista camaleontico ed eclettico, Andy è a un musicista di talento. Nei primi anni 90 fonda con Morgan i Bluvertigo, contribuendo con sax, tastiere, voce e sintetizzatori alla composizione di tre album e alla pubblicazione di un live e di una raccolta di successi. L’intensa parentesi con i Bluvertigo lo vede impegnato per diversi anni, ma anche recentemente, tra palcoscenici, tour, cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, interviste e apparizioni in vari programmi TV ( Very Victoria, Markette, 33 giri, Sky Arte, Celebrity Chef, 5partecipazioni al concerto del primo Maggio, Invito al viaggio – Concerto per Battiato ) con riconoscimenti di rilievo tra cui un MTV Music Awards. Piu’ volte ospite al festival di Sanremo ( con L’Aura, Giusy Ferreri ) Acuto osservatore della realtà musicale contemporanea, attivo in diversi contesti come compositore di colonne sonore per la Danza Contemporanea, sonorizzazioni per eventi legati al design e moda, produttore di band emergenti, conduttore di programmi musicali sia televisivi che radiofonici, da vent’ anni Andy si dedica con successo alla sperimentazione proponendo nei club e festival di tutt’Italia “alternative dj-set” caratterizzati da una insolita fusione disonorità electro-minimal con wave ‘80. In giuria ad Area Sanremo il concorso canoro che seleziona giovani talenti.

Da sempre attratto dalle arti figurative, si forma presso l’Istituto d’Arte di Monza e, successivamente, si specializza in illustrazione e grafica pubblicitaria presso l’Accademia delle Arti Applicate di Milano. Ispirato ai grandi maestri dell’arte italiana e alla cultura “pop” inglese e americana, sedotto dall’idea che la corrente artistica underground, sapientemente nobilitata, possa trovare spazio nel mainstream, Andy consolida negli anni il suo personalissimo codice pittorico basato sull’uso scenografico dei colori acrilici fluorescenti “trattenuti” in visibili bordature nere, a loro volta, utilizzate per sintetizzare, in modo accattivante e mai scontato, forme e piani sia narrativi che prospettici.

https://www.instagram.com/andy_bluvertigo/

ROCK MACHINE

Rock Cover Band

La forza del gruppo è quella di far confluire le diverse personalità musicali in un unico, grande show dallʼimpronta Rock che ripercorre i classici di tutti i tempi.

La band (Jan Manenti alla Voce, Marco Grasselli e Paolo Zanetti alle Chitarre, Paola Zadra al Basso, Luciano Galloni alla Batteria e Francesco Luppi alle Tastiere) è formata da musicisti di grande esperienza, che provengono da importanti situazioni musicali di alto livello tra cui live- tour (Loredana Bertè, Nek, Max Pezzali, Omar Pedrini, Stef Burns League, Rock Machine vi porterà in una dimensione sonora senza troppi compromessi, carica di adrenalina ad alto volume, per il piacere di suonare insieme buona musica e coinvolgere il pubblico con lʼenergia che solo il rock sa trasmettere.

Ingresso ad offerta responsabile