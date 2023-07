“Tuttobene” è la nuova canzone dei Solisumarte

“Tuttobene” è il nuovo singolo dei Solisumarte, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali per Aurora Dischi / Universal Music

“TUTTOBENE” è il nuovo singolo dei Solisumarte disponibile in radio e digitale distribuito da Virgin/Universal Music. Un brano indie pop con influenze urban ed elettroniche che racconta di come ci si ritrovi spesso a rispondere alla domanda “come va?” con un semplice “tutto bene” anche quando non è così. Come se fosse una legge non scritta della società che ci obbliga a fingere felicità ed ottimismo per non dover confidare le nostre ansie e paure. Senza lasciar trasparire le emozioni, senza “sentire più niente. “TUTTOBENE” che segna la ripartenza del progetto, anticipa l’uscita del primo disco che conterrà anche il brano legato alla serie tv Rai “SHAKE”.

Solisumarte è il progetto composto da Daris Bozzoni e Nicolas Pelleri. Conquistano l’inserimento nelle più prestigiose playlist ediotoriali di Spotify : Indie Italia, New Music Friday, Scuola Indie (compresa copertina) e la speciale classifica Viral 50. Sale prove, concerti, migliaia di chilometri alle spalle ed il sogno ricorrente di fare musica delineano la loro via fin da ragazzini, portandoli con i rispettivi progetti musicali su molti palchi italiano ed esteri. Il loro sound è un mix di pop e musica elettronica con sfumature urban. Il singolo “Stare Lucido” è stato selezionato per l’inserimento in una nuova serie tv italiana “Shake” prodotta da Lucky Red in onda su Rai Play.