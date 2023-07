Threads di Meta sfida Twitter: ecco come funziona la nuova App

Come funziona Threads, la nuova App di Meta che sfida Twitter. Il servizio di microbblonging ha conquistato gli USA ma ancora non è arrivato in Italia

Dopo Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg espande il mondo di Meta con una nuova app. È disponibile da ieri (ma ancora non in Italia) Threads, una piattaforma social che si prepara a diventare un valido competitor di Twitter. Più precisamente, il servizio di microblogging consente di condividere con gli altri utenti messaggi, video e foto in tempo reale utilizzando il proprio account Instagram. Sebbene sia disponibile la versione Apk, al momento Threads ancora non è arrivato ufficialmente in Italia.

COME FUNZIONA THREADS

Per prima cosa, bisogna loggarsi su Threads utilizzando l’account Instagram. È possibile personalizzare il profilo specificamente per la nuova app. I minori di 16 anni saranno automaticamente inseriti come profilo privato.

Una volta effettuato il login, è possibile scegliere di seguire gli stessi account che seguiamo su Instagram e/o trovare più persone che condividono i nostri interessi. Anche su Threads, come su Instagram, sono attive le principali funzionalità di accessibilità, come il supporto per screen reader e le descrizioni delle immagini generate dall’intelligenza artificiale.

Il feed di Threads include post pubblicati da persone che seguiamo e contenuti consigliati. Come Twitter, i post hanno una lunghezza di testo massima (fino a 500 caratteri) e possono includere link, foto e video della durata massima di 5 minuti.

I post pubblicati su Threads possono anche essere condivisi sulle storie di Instagram o su qualsiasi altro social.