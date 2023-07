“Storie della Tv” su Rai Storia ricorda Ugo Gregoretti e Nanni Loy

Ugo Gregoretti e Nanni Loy rivoluzionano il modo di fare inchiesta in Tv: ne parla “Storie della Tv” in prima serata su Rai Storia

Ugo Gregoretti e Nanni Loy rivoluzionano il modo di fare inchiesta in Tv, che negli anni Cinquanta e Sessanta si caratterizzava per documentare importanti temi sociali con lo scopo di guidare il pubblico verso i grandi cambiamenti dell’epoca. Sono loro i protagonisti del nuovo appuntamento, firmato da Caterina Intelisano, con “Storie della Tv”, la serie Rai Cultura con la consulenza di Aldo Grasso, in onda in prima visione venerdì 7 luglio alle 21.20 su Rai Storia. Ugo Gregoretti (1930-2019), assunto giovanissimo in Rai come impiegato nel 1953, ben presto approda al Telegiornale diretto da Vittorio Veltroni, dove dal 1955 firma soprattutto rubriche di costume con uno stile tutto particolare. Vince il Premio Italia del 1960 con il documentario “Sicilia del Gattopardo”, dirige la rubrica d’inchiesta “Controfagotto, sguardi sul costume”, del 1961.

Successivamente entra nel cinema come regista e per la TV, dal 1968, si dedica alla rivisitazione di tante opere letterarie da “Circolo Pickwick” in poi. Nanni Loy (1925-1995), già noto come regista, arriva in televisione nel 1964 con “Specchio Segreto”, versione italiana dell’anglo-americana “Candid Camera”, facendo, di una trasmissione di puro divertimento, un reportage sulle reazioni degli italiani rispetto alle situazioni impreviste. L’esperimento viene in qualche modo ripetuto in “Viaggio in seconda classe” nel 1977. Parlano di Ugo Gregoretti la moglie Fausta Capece Minutolo, il figlio Lucio Gregoretti, mentre di Nanni Loy parlano Patrizia Carrano, compagna e collaboratrice, Bruno Gambarotta (produttore esecutivo di “Viaggio in Seconda Classe”), Pierfrancesco Poggi, attore per “Viaggio in Seconda Classe” e “Tic -Tutti insieme compatibilmente”.