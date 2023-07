Scoppia incendio in una casa di riposo a Milano: 6 morti e 81 feriti

Incendio in una casa di riposo di Milano: 6 morti, cinque donne e un uomo, e 81 feriti. Il rogo è scoppiato in una camera intorno all’1.20 di notte

E’ di sei morti, cinque donne e un uomo, e 81 feriti il bilancio dell’incendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani Casa dei Coniugi di via dei Cinquecento a Milano. Dei feriti, due sarebbero stati stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, quattordici in condizioni serie e 65 meno gravi. L’incendio è scoppiato in una camera intorno all’1.20 di notte.

“Viene da dire in questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono un bilancio pesantissimo”, dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un sopralluogo nella struttura insieme all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Al bilancio “pesantissimo speriamo che non si aggiungano persone che sono in ospedale in situazione delicata”.

“Visitando le camere a fianco- prosegue il sindaco- non c’è incendio di fuoco, ma le pareti annerite, sono le esalazioni tanto letali quanto il fuoco”. Adesso “si sta lavorando per ricollocare anche velocemente le persone che molto spesso non sono autosufficienti“.

MELONI: SOLIDARIETÀ A COINVOLTI, CONDOGLIANZE A FAMIGLIE

“A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell’incendio divampato questa notte in una struttura per anziani a Milano. Sincere condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti“. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo scrive su Twitter.

SPI CGIL: ATTENZIONE SU SICUREZZA RESIDENZE ANZIANI

“Come sindacato, ci stringiamo alle famiglie delle vittime e siamo vicini a chi, lavoratori e ospiti, è rimasto coinvolto nell’incendio. Questo tragico evento pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi dove gli anziani, già di per sé persone fragili, risiedono“. Così lo Spi Cgil della Lombardia e di Milano commentano la notizia dell’incendio.

“Auspichiamo- aggiunge il sindacato come riferisce la Dire (www.dire.it) – che il rapido intervento dei vigili del fuoco si concluda al più presto per permettere un’indagine approfondita su quanto avvenuto, capace di dare una risposta esaustiva su come la vicenda si sia sviluppata ed individuare le eventuali responsabilità”.