Polineuropatia amiloide ereditaria da transtiretina: benefici da eplontersen

Polineuropatia amiloide ereditaria da transtiretina: eplontersen di AstraZeneca e Ionis mostra un beneficio duraturo secondo nuovi studi

In occasione del congresso dell’American Academy of Neurology (AAN), AstraZeneca e Ionis Pharmaceuticals hanno dichiarato che il trattamento sperimentale eplontersen ha arrestato la progressione della malattia nei pazienti affetti da polineuropatia amiloide ereditaria mediata da transtiretina (ATTRv-PN), migliorando anche la compromissione della neuropatia e la qualità di vita (QoL), fino a 66 settimane.

I risultati dello studio di fase III NEURO-TTRansform “dimostrano che eplontersen sostiene la riduzione dei livelli di transtiretina e migliora la progressione della neuropatia e la QoL in modo consistente in un numero elevato di pazienti”, ha commentato Mene Pangalos, responsabile della R&S biofarmaceutica di AstraZeneca.

Lo scorso settembre, le aziende hanno riferito di un’analisi ad interim effettuata alla soglia delle 35 settimane, che ha dimostrato che la terapia antisenso coniugata con il ligando ha ridotto la concentrazione sierica di transtiretina (TTR) rispetto al basale dell’81,2%, rispetto a un gruppo placebo esterno.

Lo studio randomizzato NEURO-TTRansform, che ha arruolato 168 adulti con ATTRv-PN di stadio 1 o 2, confronta fino a 66 settimane di eplontersen con un gruppo placebo esterno proveniente dallo studio registrativo NEURO-TTR per Tegsedi (inotersen), completato da Ionis nel 2017. I partecipanti hanno ricevuto iniezioni sottocutanee di eplontersen una volta ogni quattro settimane o di Tegsedi una volta alla settimana. Ionis ha dichiarato che l’analisi finale di NEURO-TTRansform è stata completata alla settimana 66 e tutti i pazienti saranno seguiti nel trattamento fino alla settimana 85.

Secondo gli ultimi risultati presentati alla conferenza dell’AAN, eplontersen è stato associato a una riduzione dell’82% della concentrazione sierica di TTR dal basale alla settimana 66, rispetto a una diminuzione dell’11% nel gruppo placebo esterno, una differenza significativa. Il farmaco ha anche arrestato la progressione della malattia sulla base del punteggio di compromissione della neuropatia modificato +7 (mNIS+7), con il 47% dei pazienti trattati che ha mostrato miglioramenti nella neuropatia, rispetto al 17% del braccio placebo esterno. In particolare, il farmaco ha portato a un aumento di 0,28 punti ai minimi quadrati sulla misura mNIS+7, rispetto a un aumento di 25,06 per il placebo, per una differenza di 24,8 punti.

Inoltre, il 58% dei pazienti trattati ha mostrato miglioramenti nella QoL a 66 settimane sulla base del Norfolk Quality of Life Questionnaire-Diabetic Neuropathy (Norfolk QoL-DN), mentre la percentuale era del 20% nel gruppo placebo esterno. AstraZeneca e Ionis hanno osservato che i benefici statisticamente significativi riscontrati con il trattamento sperimentale sia su mNIS+7 che su Norfolk QoL-DN a 35 settimane sono “ulteriormente migliorati” a 66 settimane.

L’Fda sta attualmente esaminando la terapia per i pazienti con ATTRv-PN e la decisione è prevista per il 22 dicembre. Le aziende hanno dichiarato che intendono presentare la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di eplontersen anche nell’UE e in altri Paesi. Il farmaco è anche in fase di valutazione nello studio di Fase III CARDIO-TTRansform per la cardiomiopatia amiloide mediata da transtiretina (ATTR-CM). “Siamo fiduciosi nel potenziale di eplontersen di essere un’opzione terapeutica differenziata e molto necessaria per i pazienti affetti da tutti i tipi di questa malattia devastante”, ha aggiunto Pangalos.

Eplontersen è un farmaco antisenso coniugato con un ligando, in fase di sperimentazione, che tratta l’ATTRv sopprimendo la produzione di transtiretina. Il candidato è stato scoperto e sviluppato da Ionis, ma nel dicembre 2021 AstraZeneca si è assicurata la licenza commerciale di eplontersen con un accordo di collaborazione del valore di 200 milioni di dollari in anticipo.

Secondo i termini dell’accordo, Ionis rimarrà responsabile degli studi di Fase III e delle qualifiche di processo di eplontersen, mentre AstraZeneca si occuperà della fornitura commerciale del farmaco. Gli affari medici e le attività commerciali ricadranno su entrambe le aziende. Ionis ha inoltre diritto a 485 milioni di dollari di milestone per lo sviluppo e l’approvazione e fino a 2,9 miliardi di dollari di milestone per le vendite.