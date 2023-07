Depressione: terapia psicologica protegge anche da rischio cardiovascolare

Una gestione efficace della depressione attraverso la terapia psicologica è associata a una minore probabilità di malattie cardiache e ictus, secondo una ricerca

Una gestione efficace della depressione attraverso la terapia psicologica è associata a una minore probabilità di malattie cardiache e ictus, secondo una ricerca pubblicata oggi su European Heart Journal, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

“Il nostro studio suggerisce che il miglioramento della salute mentale potrebbe aiutare anche la salute fisica, soprattutto nelle persone di età inferiore ai 60 anni”, ha dichiarato l’autrice dello studio, Céline El Baou, dottoranda presso l’University College di Londra, Regno Unito. “Le persone i cui sintomi depressivi sono migliorati dopo la terapia hanno avuto un rischio di malattie cardiovascolari inferiore del 10%-15% rispetto a coloro che non sono migliorati. Effetti analoghi sono stati riscontrati in studi simili che hanno analizzato le diete a basso contenuto di grassi”.

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte a livello globale.2 Nel 2019 circa 523 milioni di persone vivevano con patologie cardiovascolari. Il rischio di malattie cardiovascolari è circa il 72% più alto tra le persone con disturbi depressivi maggiori rispetto ai loro coetanei sani.

Questo è stato il primo studio a verificare se la riduzione dei sintomi depressivi con la terapia psicologica sia associata a una minore probabilità di future malattie cardiovascolari. Lo studio ha incluso 636.955 adulti di età superiore ai 45 anni con depressione che avevano completato un ciclo di terapia psicologica e non presentavano malattie cardiovascolari o demenza. L’età media era di 55 anni e il 66% erano donne. Le informazioni sul trattamento psicologico, sull’incidenza di malattie cardiovascolari e sulla morte sono state ottenute da database nazionali di cartelle cliniche elettroniche in Inghilterra e collegate a livello individuale.

Il livello di depressione è stato valutato prima e dopo la terapia utilizzando il Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), che dà un punteggio da 0 (per niente) a 3 (quasi tutti i giorni) per nove voci, tra cui scarso interesse o piacere nel fare le cose; sentirsi giù, depressi o senza speranza; difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentati, o dormire troppo; sensazione di stanchezza o di poca energia; scarso appetito o sovralimentazione; sensazione di essere un fallimento o di aver deluso se stessi o la propria famiglia; difficoltà di concentrazione; muoversi o parlare lentamente o essere agitati o irrequieti; pensieri che sarebbe meglio morire o di farsi del male in qualche modo. La depressione è stata definita come un punteggio di 10 o più.

Il miglioramento della depressione è stato definito come una riduzione di 6 punti o più nel punteggio del PHQ-9 e nessun peggioramento dell’ansia (definita come un aumento di 4 punti o più nella scala del Disturbo d’ansia generalizzato) tra l’inizio e la fine del trattamento. L’ansia è stata inclusa nella definizione in modo che l’esito della terapia non fosse considerato buono se la depressione migliorava ma l’ansia peggiorava.

I pazienti sono stati seguiti per l’insorgenza di nuove malattie cardiovascolari per tutte le cause, malattie coronariche, ictus e mortalità per tutte le cause. Il follow-up è iniziato 365 giorni dopo l’ultima sessione di terapia e sono stati esclusi i pazienti con un evento cardiovascolare durante questo periodo per ridurre la probabilità che la malattia precedentemente non diagnosticata fosse la causa della depressione.

Durante un follow-up mediano di 3,1 anni, i sintomi della depressione sono migliorati in 373.623 (59%) partecipanti e non sono migliorati in 263.332 (41%). Si sono verificati 49.803 eventi cardiovascolari e 14.125 partecipanti sono deceduti. Il miglioramento della depressione è stato associato a rischi inferiori del 12%, 11%, 12% e 19% di qualsiasi malattia cardiovascolare, malattia coronarica, ictus e mortalità per tutte le cause, rispettivamente, rispetto a nessun miglioramento. Le analisi sono state aggiustate per le caratteristiche che potrebbero influenzare le relazioni, come l’età, l’etnia, il sesso, la deprivazione socioeconomica e altre condizioni di salute.

Tutte le associazioni sono risultate più forti nei soggetti di età compresa tra i 45 e i 60 anni, per i quali il miglioramento della depressione è stato collegato a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari del 15% rispetto a nessun miglioramento; la cifra equivalente per i soggetti di età superiore ai 60 anni è stata del 6%. Inoltre, i soggetti di età compresa tra i 45 e i 60 anni con depressione migliorata avevano una probabilità di morte ridotta del 22% durante il follow-up rispetto a quelli che non avevano avuto miglioramenti, mentre quelli di età superiore ai 60 anni avevano una riduzione del 15%. La signora El Baou ha dichiarato che: “I risultati sono coerenti con le ricerche precedenti che suggeriscono che gli interventi per modificare i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari sono più efficaci in giovane età. Questo evidenzia il valore di ricevere aiuto precocemente per ottenere il massimo beneficio”.

Gli autori hanno osservato che i risultati non provano in modo definitivo che la riduzione delle malattie cardiovascolari sia dovuta alla riduzione della depressione. Inoltre, mancavano dati su comportamenti legati allo stile di vita, come il fumo e l’inattività, che potrebbero aumentare la suscettibilità alle malattie cardiovascolari e limitare l’effetto del trattamento psicologico.

El Baou ha dichiarato: “I nostri risultati sottolineano l’importanza di rendere i trattamenti psicologici più ampiamente disponibili e accessibili per migliorare la salute mentale e fisica. Questo è particolarmente importante per alcuni gruppi che incontrano barriere nell’accesso alle terapie psicologiche e sono a maggior rischio di malattie cardiovascolari”. Sistemi di assistenza collaborativa in cui specialisti di entrambe le discipline lavorano insieme potrebbero essere un modo per rendere il trattamento più accessibile e ottenere risultati complessivamente migliori”.

