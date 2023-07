Barbara d’Urso tra i premiati di Marateale 2023

Barbara d’Urso sarà tra i volti di punta della quindicesima edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” dal 25 al 29 luglio

È uno dei personaggi televisivi più conosciuti e apprezzati dal grande pubblico, che colleziona record di ascolti ogni volta che è chiamata alla conduzione di una trasmissione.

Barbara d’Urso, che parallelamente a quella di anchor woman ha saputo costruire una rodata carriera d’attrice, sarà tra i volti di punta della quindicesima edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, che si terrà dal 25 al 29 luglio nella suggestiva “perla del Tirreno” presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere.

Sono ben dodici i film per il cinema e diciannove le serie televisive a cui Barbara d’Urso ha preso parte. Sei, invece, i progetti teatrali in cui ha vestito i panni da protagonista, l’ultimo dei quali “Taxi a due piazze” di Ray Cooney, tra i titoli di punta dei cartelloni del prossimo anno, sta continuando a registrare il tutto esaurito. Nel suo lungo e variegato curriculum, infine, non mancano la stesura di otto libri ed esperienze legate al doppiaggio.

“Premiando Barbara d’Urso, come nelle precedenti edizioni di Marateale con artiste del calibro di Lorella Goggi e Lorella Cuccarini, abbiamo voluto ricordare che anche in Italia, come negli Stati Uniti, ci sono artisti a 360 gradi capaci di cimentarsi con talento e credibilità in diverse discipline dello spettacolo, ottenendo consensi sia da parte del pubblico che dagli addetti ai lavori” dichiara Nicola Timpone, Direttore artistico di Marateale.

Il nome di Barbara d’Urso si va ad aggiungere a quelli di Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Liz Hurley, Francesca Fagnani, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Paolo Genovese, i ragazzi della fiction “Mare fuori”, Pio & Amedeo, Laura Chiatti, Marco Bocci, Ema Stokholma, Ermal Meta, Enzo Abitabile Madalina Ghenea, Roberto Ciufoli, Roberta Giarrusso, Silvia Salemi e i produttori Tarak Ben Ammar e Gianluca Curti.