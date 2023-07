Alfonsino e Pharmaidea insieme per chi soffre di intolleranze alimentari

Il rilevamento di allergie e intolleranze alimentari all’interno della popolazione italiana risulta, secondo i dati Istat 22-24, in drastico aumento, soprattutto in età infantile e prepuberale. Difatti, ben il 12,7% della popolazione italiana sembrerebbe soffrirne, con una specifica da parte dell’istituto che rileva, tra le categorie maggiormente diffuse, quelle degli intolleranti al lattosio e al glutine – che insieme coinvolgono quasi 1 milione di persone. A queste statistiche si aggiungono le considerazioni dell’AILI (Associazione Italiana Latto-Intolleranti), che in Italia stima un’incidenza del disturbo – seppur non sempre sintomatologica – in quasi il 50% della popolazione, con una distribuzione geografica che varia a seconda delle zone, con una maggiore diffusione nel sud Italia e nelle Isole.

Cambiano le abitudini di spesa e consuetudini di consumo degli italiani. Aumenta l’acquisto degli alimenti per le intolleranze e Sugar Free

La disponibilità di alimenti specifici per le intolleranze e di prodotti Sugar Free, poi, è andata incontro nel corso degli ultimi anni a una significativa crescita. Fenomeno più dinamico, in questo quadro, è senz’altro la crescita del mercato dei cosiddetti prodotti Lactose Free, caratterizzato nel 2022 da un’importante espansione della propria offerta (+4,5% per circa 71.723 prodotti alimentari), facendo registrare un aumento delle vendite del 3,6%.

Questi dati forniscono un interessante scorcio sul progressivo mutare delle esigenze alimentari della popolazione, foriero di cambiamenti importanti nelle abitudini di spesa e nelle consuetudini di consumo degli italiani, con la conseguente sempre maggiore necessità da dare spazio a questo tipo di problematiche, cercando, allo stesso tempo, di proporre soluzioni adeguate a fronteggiarle.

All’interno di questo scenario, Alfonsino, tech scale-up e piattaforma integrata di delivery tutta italiana, in una recente indagine interna svolta sulla propria base utenti, ha rilevato un forte interesse nei confronti del fenomeno delle intolleranze.

Oltre 8 utenti su 10 chiedono una maggior sensibilizzazione dei ristoratori nel garantire sicurezza alimentare

L’83% degli utenti, infatti, ha sottolineato quanto sia importante, nell’ambito del Food Delivery, sensibilizzare i ristoratori a una maggiore attenzione nel garantire la sicurezza alimentare degli utenti. L’87%, in particolare, ha espresso un gradimento positivo in funzione della proposta di attività volte ad aumentare la consapevolezza sull’argomento, con il 47% di loro, o direttamente coinvolto oppure con una o più persone in famiglia toccate dall’argomento.

L’indagine ha infine rilevato il forte apprezzamento dell’impegno profuso dai ristoranti partner di Alfonsino nel cercare di adottare soluzioni specifiche per le persone affette da intolleranze alimentari, definendo l’approccio della piattaforma adeguato e responsabile.

Al via la partnership con Pharmaidea per aumentare la gamma e l’utilizzo di prodotti “Intolerant-Friendly” e “Free From”

Da tempo, infatti, Alfonsino si impegna nel fornire una buona attività di intermediazione tra gli utenti e i partner, volta a garantirne la mutua sicurezza, cercando di invitare i ristoratori a evidenziare gli allergeni presenti nei piatti e offrendo la possibilità ai clienti di comunicare allergie e intolleranze attraverso apposite standardizzazioni in-app.

L’attività di responsabilità alimentare svolta da Alfonsino ha trovato di recente un preziosissimo partner: Pharmaidea, una Contract Sales Organization, nata nel 2000 a Brescia e leader oggi nel mercato della distribuzione farmaceutica. Pharmaidea fornisce sul territorio nazionale un’ampia varietà di servizi, spaziando dalla vendita di prodotti farmaceutici, all’attività di informazione medico-scientifica, fino ad arrivare al tender management sui prodotti ospedalieri.