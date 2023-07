A Bardonecchia al via il primo Festival delle Valli: il programma

Con un calendario ricco di appuntamenti inizia ALPI SONORE, il primo Festival delle Valli mai, completamente ideato dalla Pro Loco di Bardonecchia

Bardonecchia, incantevole borgo dell’alta Val di Susa incastonato in una conca fra le montagne, deve la sua fama soprattutto ai panorami innevati e alle piste sciistiche, ma anche in estate diventa la località ideale per trascorrere del tempo di qualità, tra cultura, relax e tradizione.

Quest’anno la “Perla delle Alpi” si propone di offrire ancora di più ai residenti e ai turisti che la popolano: inizia, infatti, il 7 luglio ALPI SONORE, il primo Festival delle Valli mai, completamente ideato dalla Pro Loco di Bardonecchia. Un calendario ricco di appuntamenti imperdibili, dal concerto dell’intramontabile Cristina D’Avena + Gem Boy al dj set di Samuel, amato frontman dei Subsonica.

Non solo musica, ma anche tante altre attività destinate ai grandi e ai più piccoli, come gli spettacoli pirotecnici, la festa della birra, cene a tema, mercatini e tanto altro, contribuiscono a rendere ancora più variegata la proposta. Gli eventi si svolgeranno in diverse location dislocate nella città – nelle piazze, nelle vie del centro e nei luoghi storici –nel rispetto assoluto della natura e del territorio. ALPI SONORE, inoltre, si fa promotore di inclusione sociale ponendosi l’obiettivo di coinvolgere le persone con disabilità e di creare con loro un legame di fiducia e di rispetto. In tal senso il famoso pilota e campione di Moto freestyle Alvaro Dal Farra porterà in Valle la Mototerapia, un progetto che consiste nel far salire in sella a moto da cross o quad, sotto la guida di professionisti del settore, tutti coloro che vivono una condizione di disabilità. La paura lascia il posto all’adrenalina regalando così emozioni indescrivibili!