Tommaso Spaltro pubblica il brano “Tutto l’amore che passa”

Tommaso Spaltro torna sulla scena musicale con “Tutto l’amore che passa”. Il nuovo singolo descrive l’incapacità di esprimere i sentimenti più autentici

Nuova uscita con Sorry Mom! per il cantautore romano Tommaso Spaltro. Il brano “Tutto l’amore che passa”, prodotto in collaborazione con Vincenzo Mario Cristi, cerca di descrivere attraverso una serie di immagini l’incapacità di scavare dentro noi stessi per far emergere i nostri sentimenti più autentici. Ci comportiamo, spesso in maniera inconsapevole, come se ci dovessimo difendere dal mondo esterno e questo ci ha reso impermeabili a tutto, anche all’amore che passa senza lasciare una traccia.

Tommaso Spaltro è un artista eclettico, con una grande passione per la musica sbocciata in tenera età, quando si ritrova tra le mani una vecchia chitarra sgangherata con cui inizia a scrivere le sue prime canzoni.

Negli anni 90 è il front-man di alcune band di rock alternativo del panorama musicale romano, dove riscuote un discreto successo di pubblico e critica.

Successivamente decide di intraprendere la carriera da solista e di concentrarsi su di una scrittura più intimistica, radicata nella tradizione cantautoriale italiana ma influenzata anche altri generi musicali.

Nel corso degli anni scrive più di 50 opere inedite esibendosi nei locali di musica dal vivo della capitale e collaborando con diversi musicisti.

Nel 2019 conosce il produttore e vocal coach Fulvio Tomaino che sarà determinante nello stimolarlo a pubblicare le sue canzoni.

Attualmente sta lavorando con il produttore Vincenzo Mario Cristi alla realizzazione di un album contenente una decina di brani e la cui uscita è stata anticipata dalla pubblicazione del primo singolo dal titolo: “Ma c’è qualcosa” e dal secondo intitolato: “Tutto l’amore che passa”.