SOBI sigla progetto di fusione con CTI BioPharma

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) ha annunciato di aver stipulato un accordo e un progetto di fusione con CTI BioPharma (CTI), un’azienda biofarmaceutica americana con sede a Seattle focalizzata sui tumori del sangue e sulle malattie rare.

Sobi avvierà un’offerta pubblica d’acquisto in contanti per acquisire tutte le azioni emesse e in circolazione di CTI al prezzo di 9,10 dollari per azione, per un valore complessivo di 1,7 miliardi di dollari (circa 17,1 miliardi di corone svedesi).

Lo scorso anno CTI ha generato un fatturato di 54 milioni di dollari, di cui 21 nel quarto trimestre, tutti imputabili al farmaco Vonjo.

L’operazione è interamente finanziata attraverso un finanziamento di debito impegnato, di cui si prevede che fino alla metà sarà rifinanziata attraverso un’emissione di diritti dopo la chiusura dell’acquisizione, con l’impegno di Investor AB a sottoscrivere la sua quota proporzionale dell’emissione di diritti, corrispondente a circa il 34,7% delle azioni che saranno emesse nell’emissione di diritti.

L’acquisizione completa e rafforza ulteriormente il franchising ematologico di Sobi con l’aggiunta di Vonjo (pacritinib), un nuovo inibitore orale della chinasi che inibisce JAK2, IRAK1 e ACRV1, risparmiando JAK1.

Per questo farmaco sono circa 1000 i pazienti sinora trattati negli Usa. Vonjo ha ottenuto l’approvazione accelerata da parte della Fda nel febbraio 2022 per il trattamento di adulti con mielofibrosi primaria o secondaria (post-policitemia vera o post-trombocitemia essenziale) a rischio intermedio o alto, con una conta piastrinica inferiore a 50 × 109/l.

“CTI rappresenta una soluzione perfetta per l’attuale franchise ematologico di Sobi, aggiungendo un nuovo prodotto potente e altamente differenziato che farà una differenza significativa per i pazienti”, ha dichiarato Guido Oelkers, Presidente e CEO di Sobi. “Esiste una grande necessità medica insoddisfatta nell’ambito della mielofibrosi, in particolare per i pazienti affetti da trombocitopenia che non sono adeguatamente trattati dai farmaci esistenti. La combinazione del team di talento di CTI, insieme alle ampie capacità di Sobi nel campo dell’ematologia negli Stati Uniti e in tutto il mondo, aiuterà a fornire ai pazienti questa nuova terapia, di cui c’è grande bisogno, in modo più rapido ed efficace”. L’acquisizione.

Il principale azionista di Sobi, Investor AB, si è impegnato a votare a favore dell’emissione di diritti in un’assemblea generale straordinaria. Investor AB si è inoltre impegnato a sottoscrivere la sua quota proporzionale dell’emissione di diritti, corrispondente a circa il 34,7% delle azioni da emettere nell’emissione di diritti.