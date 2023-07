I saldi estivi iniziano oggi: come fare acquisti in sicurezza e risparmiare

Oggi al via i saldi estivi in tutta Italia, ma rischio truffe e scorrettezze sempre in agguato. Come fare acquisti in totale sicurezza, risparmiare e tutelare i propri diritti

Partono oggi in tutta Italia i saldi estivi. Un appuntamento atteso da milioni di italiani che rischia però di dare vita a scorrettezze e vere e proprie truffe a danno dei consumatori. Proprio per aiutare i cittadini a fare acquisti in piena sicurezza, risparmiare sulla spesa e tutelare al meglio i propri diritti, Consumerismo No Profit ha realizzato una guida utile con tutti i consigli pratici da seguire durante i saldi.

Fissa un budget: Prima di iniziare gli acquisti, stabilisci un budget che puoi permetterti di spendere. In questo modo, eviterai di esagerare con gli acquisti impulsivi e ti assicurerai di rimanere entro i tuoi limiti finanziari.

Fai una lista: Prima di recarti ai saldi, fai una lista dei prodotti di cui hai realmente bisogno o che desideri acquistare. Questo ti aiuterà a evitare acquisti superflui e concentrarti sulle cose che ti servono davvero.

Ricerca preventiva: Prima di fare acquisti, fai una ricerca sui prezzi dei prodotti che ti interessano. In questo modo, sarai in grado di valutare se gli sconti offerti durante i saldi sono davvero convenienti e se stai ottenendo un buon affare.

Controlla le politiche di reso: Prima di acquistare, verifica le politiche di reso del negozio. Assicurati di conoscere i termini e le condizioni per poter restituire o scambiare un articolo nel caso in cui non sia soddisfacente o non corrisponda alle tue aspettative.

Attento alle truffe online: Se decidi di fare acquisti online durante i saldi, fai attenzione alle truffe. Assicurati di acquistare solo da siti Web affidabili e sicuri, verifica le recensioni dei negozi online e proteggi i tuoi dati personali e finanziari.

Confronta i prezzi: Prima di fare un acquisto, confronta i prezzi tra diversi negozi o siti Web. Potresti trovare lo stesso prodotto a un prezzo inferiore altrove, quindi prenditi il tempo necessario per cercare le migliori offerte.

Tieni d’occhio le promozioni extra: Durante i saldi, molti negozi offrono promozioni extra come buoni sconto, codici promozionali o programmi fedeltà. Assicurati di sfruttare al massimo queste opportunità per risparmiare ulteriormente.

Fai un controllo finale: Prima di finalizzare un acquisto, controlla attentamente le caratteristiche del prodotto, le misure, il colore, ecc. Assicurati di aver selezionato correttamente l’articolo desiderato per evitare eventuali inconvenienti o sorprese.

DIRITTI DEI CONSUMATORI DURANTE I SALDI

Informazioni chiare e corrette: I negozi sono tenuti a fornire informazioni chiare e corrette sui prodotti in saldo, compresi il prezzo originale, lo sconto applicato e la durata dei saldi.

Rimborso o sostituzione difettosa: Se un prodotto acquistato durante i saldi presenta difetti o non è conforme alle aspettative, hai il diritto di richiedere un rimborso, una sostituzione o la riparazione del prodotto.

Politiche di reso: I negozi devono fornire informazioni chiare sulle politiche di reso dei prodotti acquistati durante i saldi. Ciò include indicazioni sul periodo di tempo entro cui è possibile restituire un prodotto, le condizioni per effettuare un reso e se il rimborso sarà emesso sotto forma di denaro o di credito negozio.

Garanzia legale: Anche durante i saldi, i prodotti venduti devono essere coperti da una garanzia legale. Questo significa che se un prodotto si rompe o si danneggia entro un periodo ragionevole di tempo, hai il diritto di richiedere una riparazione, una sostituzione o un rimborso.

Protezione dai prezzi ingannevoli: Durante i saldi, i negozi non possono ingannare i consumatori con pratiche di prezzi ingannevoli. Ad esempio, non possono aumentare i prezzi prima dei saldi per poi ridurli artificialmente durante i saldi per creare l’illusione di uno sconto maggiore.

Sicurezza dei prodotti: I negozi sono tenuti a garantire la sicurezza dei prodotti che vendono durante i saldi. I prodotti devono essere conformi alle norme di sicurezza applicabili e non devono rappresentare un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori.

Trasparenza nelle promozioni: Se un negozio fa promozioni speciali durante i saldi, come buoni sconto o offerte a tempo limitato, devono essere chiari e trasparenti riguardo alle condizioni e ai limiti dell’offerta.