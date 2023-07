Domenico Romeo pubblica il suo “Romanzo Libanese”

Lo scrittore e criminologo Domenico Romeo, torna dal pubblico dei suoi amati lettori con il suo sesto lavoro editoriale: “Romanzo Libanese” edito Castelvecchi editore

Lo scrittore e criminologo Domenico Romeo, torna dal pubblico dei suoi amati lettori con il suo sesto lavoro editoriale: “Romanzo Libanese” edito Castelvecchi editore. Un romanzo forte, scritto con intensità e che racconta la tragedia di un popolo diviso. Attraverso la lettura scorrevole e i capitoli dal ritmo incessante, notiamo di come l’autore abbia inserito a gran voce il senso di rivoluzione e l’amore omosessuale non ricambiato in un Libano, scosso ancora dalla strage di Sabra e Chatila del 1982. La lettura prosegue poi con l’aggiunta di confini geografici, dalla passione, dall’odio, dal credo confessionale che si divide tra il desiderio di amore e di sterminio.

Sinossi

Senso di rivoluzione e amore omosessuale non ricambiato in un Libano ancora scosso dalla strage di Sabra e Chatila del 1982. Confini geografici solcati dalla passione, dall’odio e dal credo confessionale, fra desiderio di amore e sterminio. Storie profondamente intrecciate che, partendo dal Medio Oriente, si rifugiano in Europa pianificando l’idea di insurrezione ed esportazione della guerriglia, calandosi successivamente nei giorni del G8 di Genova subendone la furia di quei giorni, per poi fare ritorno in un Libano in via di ricostruzione. Dal profondo Libano, dal sogno di fuga in Europa di una guerrigliera cristiana, un intreccio di vite con donne ebree, palestinesi, siriane, fra spionaggio internazionale, traffici di droga di Hezbollah, occulti finanziamenti del terrorismo, senso del martirio. Uno psico-thriller in cui ideologia e ossessione costituiscono il nucleo fondante dei personaggi e che riescono a collegare percorsi umani di più generazioni legate fra loro.

Domenico Romeo nasce a Reggio Calabria. Docente di Criminologia presso il Master di Criminologia Promethes Calabria. Criminologo presso Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti con sede a Corsico (MI). “Romanzo Libanese” è il suo sesto libro.

