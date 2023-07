Artrite reumatoide: meno infiammazioni con terapia di combinazione

Artrite reumatoide: documentata la minore prevalenza di manifestazioni infiammatorie subcliniche rilevate con l’ecografia nei pazienti trattati con la terapia di combinazione

Una sottoanalisi dello studio STARTER (Sonographic Tenosynovitis Assessment in RheumaToid arthritis patiEnts in Remission), pubblicata su Rheumatology, ha documentato la minore prevalenza di manifestazioni infiammatorie subcliniche rilevate con l’ecografia nei pazienti trattati con la terapia di combinazione rispetto a quelli in monoterapia con DMARD.

Lo studio in breve

Disegno

L’obiettivo della sottonalisi è stato quello di valutare le differenze relative al coinvolgimento articolare e/o tendineo rilevato con gli ultrasuoni tra i pazienti in terapia con una combinazione di DMARDs sintetici convenzionali (csDMARDs) e DMARDs biologici (bDMARDs) e quelli trattati con csDMARDs o bDMARDs in monoterapia.

A tal scopo, sono stati reclutati tra il mese di ottobre 2013 e il mese di giugno del 2014 quattrocentoventisette pazienti consecutivi con diagnosi di AR.

Questi sono stati suddivisi in tre sottogruppi in base alla loro terapia al basale:

– pazienti con bDMARD in monoterapia

– pazienti con csDMARD in monoterapia

– pazienti in terapia combinata (csDMARD + bDMARD)

Al basale, a 6 mesi e a 12 mesi, sono stati eseguiti, per ciascun paziente dello studio, un esame clinico (conta delle 28 articolazioni) e una valutazione ecografica. È stato calcolato un punteggio relativo a sinovite e tenosinovite su scala di grigi (GS) e mediante power Doppler (PD) in base ai sistemi di punteggio OMERACT.

Risultati principali

Duecentocinquantasei pazienti hanno completato il periodo di osservazione previsto dal protocollo dello studio: 48 pazienti del gruppo bDMARD (18,75%), 152 pazienti del gruppo csDMARD (59,38%) e 56 pazienti del gruppo csDMARD + bDMARD (21,88%).

L’analisi ha mostrato che la tenosinovite da GS e la tenosinovite da PD risultavano meglio controllate con la terapia combinata rispetto alla sola terapia con csDMARD (P = 0,025 e P = 0,047, rispettivamente); per quanto riguarda la sinovite da PD, si è registrata una risposta migliore nei pazienti trattati con la terapia combinata rispetto a quelli che hanno ricevuto csDMARD (P = 0,01) o bDMARD (P = 0,02) da soli.

Bibliografia

Parisi S et al; STARTER Investigators. Relationship between the prevalence of subclinical tenosynovitis and treatment in patients with RA in clinical remission: STARTER study. Rheumatology (Oxford). 2023 Apr 3;62(4):1485-1492. doi: 10.1093/rheumatology/keac518. PMID: 36066434.

