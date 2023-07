Sonoguglielmo torna con il brano “Finta di Niente”

“Finta di Niente”, il nuovo singolo di Sonoguglielmo, è una ballad malinconica e graffiante che consolida la collaborazione con XdiemondX

Secondo singolo con Sorry Mom! per Sonoguglielmo, progetto musicale di Guglielmo Fineschi. Dopo il successo della scorsa uscita “Tremo”, anche per questa occasione è stata consolidata la collaborazione con XdiemondX alla produzione.

“Finta di niente” è una rock ballad malinconica ma con un background profondamente graffiante. Parla di una storia d’amore finita male come tante, ma che scatena la rabbia della perdita di un’occasione importante, perché con un po’ di fatica, sarebbe potuta diventare un’opera d’arte.

Ad alimentare questo sentimento crescente c’è il sapiente lavoro di Virus Studio per il mix/master del brano, che completa il lavoro artistico di Sonoguglielmo.

Sonoguglielmo, nome d’arte di Guglielmo Fineschi, è un cantautore senese classe ‘96, che prende ispirazione dai suoni del punk-rock e dal cantautorato italiano moderno per la lirica.

Si esibisce all’interno di vari gruppi rock e da solista, in esibizioni live a partire dal 2015, fino a pubblicare brani propri a partire dal 2020 firmando con S. Borzi, prima e poi con D. Marchetti nel 2021, dal 2022 decide di tornare indipendente per pubblicare i singoli che anticiperanno l’album “Leggero”. Gli ultimi due singoli, usciti in collaborazione con Sorry Mom!, sono “Tremo” e “Finta di niente”.