Patrizio Destriere pubblica il nuovo album

Biografia

Saxofonista napoletano classe 1976, Patrizio Destriere ha studiato nei Conservatori di Perugia, Benevento, Latina e Roma diplomandosi in saxofono, jazz, musica elettronica e laureandosi in saxofono ad indirizzo solistico ed in saxofono jazz. Musicista attivo sia in ambito classico che moderno, si è esibito in molte città italiane e straniere (Milano, Roma, Valencia, New York, Venezia, Malmo, Ystadt ecc.), esibendosi in formazioni che vanno dal duo con pianoforte, duo, trio, quartetto, quintetto ed ensamble di saxofoni, big band, grande banda (120 esecutori) e orchestra sinfonica sia come orchestrale che come solista, su molti palcoscenici prestigiosi (Auditorium Parco della Musica, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro dal Verme di Milano, Auditorium Niccolò Paganini di Parma, Teatro la Fenice di Venezia ecc.). Ha collaborato ed inciso per alcuni progetti discografici sia come strumentista, come arrangiatore e produttore di generi eterogenei, (Argine, Rifrazioni punk/rock, Doracor Passioni Post Moderne di un Musicista Errante progressive, Conosci Mia Cugina Italian Swing swing/jazz italiano, Banda Musicale della Marina Militare Italiana con i cd Mozart, Banda all’Opera e Terre Lontane musica classica e sinfonica, ecc.). Attualmente è orchestrale presso la Banda Centrale della Marina Militare in qualità di saxofono soprano, con il quartetto di saxofoni Xas Saxophone Quartet, con il quartetto jazz a suo nome Patrizio Destriere BoProject con cui collabora il batterista Ettore Fioravanti, nel gruppo di swing italiano Conosci Mia cugina, nelle big band Mambo Puente Latino Orquestra diretta da Elvio Ghigliordini e la Buddy’s Place Big Band formazione basata su musiche di Buddy Rich. Ha collaborato e collabora con: Marco Grisanti, Claudio Rufa, Jean Marie Londeix, Paolo Fresu, Stefano Battaglia, Ettore Fioravanti, Fulvio Sigurtà, Marco Siniscalco, Dave Liebman, Dick Halligan, Carla Marcotulli, Bruno Chevillon, Mike Aspinali, Rosario Giuliani, Stefano Cantarano, Paolo Damiani, Emanuele Urso, Pierpaolo Principato, Giancarlo Gazzani, Marco Sannini, Elvio Ghigliordini, Paolo Bonolis, Antonio Esposito, Karri Luthala, Michael Rosen, Elisabetta Serio, Greg Burk e molti altri.