“Maremoto All’ improvviso” è il nuovo singolo dei Mama Ska

E’ online Maremoto All’ improvviso, nuovo singolo dei salentini Mama Ska, un brano dove il gruppo omaggia i colori, suoni e sapori della propria terra d’ origine. Un beat dal sapore estivo, un twist old style con dirompenti groove raggamuffin/Ska che creano un sound per ballare e per cantare a volume esagerato.

20 anni di musica: la storia dei Mama Ska

Nati nel Salento sugli sgoccioli del 1998, i Mama Ska si presentano all’esordio con una a formazione composta da 6 musicisti. La band cresce velocemente, con un progetto musicale curato nei dettagli. Già dai primi concerti, i Mama Ska creano uno straordinario rapporto con il pubblico che in 20 anni è cresciuto, diventando sempre più numeroso.

Nell’estate del 1999 i Mama Ska vincono “Onderock Festival” che per loro sarà una svolta e permetterà di proporsi in diverse piazze e manifestazioni coinvolgendo sempre più un numero maggiore di curiosi e riuscendo a portare il loro rocksteady beat veramente dappertutto.

Molti definiscono il gruppo una vera e propria “macchina da palco”, e forse proprio la loro instancabile voglia di suonare dal vivo è una delle cause del ritardo di una produzione discografica. Produzione che arriva solo nel 2002 con l’uscita di Hot Mama Cafe’ per l’etichetta indipendente Drim; 10 tracce che esplorano il mondo musicale del gruppo, che nel frattempo colleziona live in giro per l’ Italia e affianca molti nomi affermati della scena musicale italiana. Marzo 2004: il gruppo lancia tre singoli, ‘Ancora più forte’, ‘Nightsteady’ e ‘Bambina Credimi’.

L’ attività concertistica del gruppo va avanti sino all’estate del 2008, anno in cui i fondatori della band decidono di sospendere per tre anni il progetto alla ricerca di nuove idee e contaminazioni. In questi anni infatti i singoli musicisti danno vita a svariate realtà musicali, spaziando e cimentandosi in generi completamente diversi dal jazz alla musica etnica.

La voglia di rimettere in moto quella “macchina da palco”, e la richiesta da parte dei fans è talmente tanta che a distanza di tre anni i Mama Ska si rimettono in gioco.

In questi anni si sono avvicendati circa 60 strumentisti, ma la band è rimasta una piccola grande famiglia, pronta ad accogliere new entry e a fondersi con energia e semplicità, tra passato, presente e futuro.

Il gruppo ha all’attivo quasi 2mila concerti in giro per l’Italia, tra piazze, club e party. Numeri ed esperienze che fanno dei Mama Ska una delle più rinomate Ska band del sud Italia, che propone da sempre uno show originale e adrenalinico, seguito e apprezzato trasversalmente da giovani, meno giovani e giovanissimi.

Di grande impatto il concerto che la band ha tenuto ad agosto del 2019 a Cannole (LE), paese di origine dei Mama Ska. Una vera festa tra amici per festeggiare i 20 anni di attività del gruppo. Per l’occasione, infatti, i Mama Ska non hanno voluto un palco ma hanno scelto di condividere la loro musica direttamente tra il pubblico.

Febbraio 2020: freschi del ventennale, lanciano in rete e in tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Cielo di Puglia” che anticiperà l’uscita del disco, dal titolo “VIVA LA VIDA, VIVA L’ AMOR!“.

A settembre 2021 sono in gara con il brano “Cielo di Puglia” alla 34esima Edizione del “SANREMO ROCK” Festival, al Teatro Ariston di Sanremo e vengono premiati dalla giuria: “Miglior brano radiofonico” e medaglia d’ argento nella classifica finale.

Ad Ottobre esce “Effettivamente”, il nuovo singolo in collaborazione con Don Rico, voce storica dei “Sud Sound System”.

Il mese successivo invece è il turno di “Slang”, un pezzo travolgente ed elettrico, tutto da ballare a volume esagerato.

Aprile 2022: Esce il singolo “SiNonimi”, produzione Soleada Records, Mama Ska.

Maggio 2023: I Mama Ska pubblicano su tutte le piattaforme digitali “Maremoto All’ improvviso”, singolo che anticipa l’ uscita del nuovo disco.