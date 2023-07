LuglioBambino compie trent’anni e sogna un mondo nuovo

Il festival dedicato ai più piccoli spenge trenta candeline e si dipana tra Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Lastra a Signa e Scandicci con teatro, mostre, incontri e cinema

E’ iniziato lo scorso 1 luglio “LuglioBambino”, il festival della città Metropolitana di Firenze, che ormai da 30 anni coinvolge bambini di tutte le età con spettacoli di teatro, circo, animazioni, laboratori, letture, cinema e incontri. Ciascuna città protagonista del progetto, ha individuato la propria vocazione artistica: Campi Bisenzio cura il teatro per ragazzi, Calenzano il cinema per ragazzi, Sesto Fiorentino la letteratura per l’infanzia, Signa il circo, Lastra a Signa la musica e Scandicci l’arte contemporanea.

Organizzato da AttoDue, promosso dai Comuni di: Campi Bisenzio – Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Città Metropolitana di Firenze e Regione Toscana, LuglioBambino ha la direzione artistica di Manola Nifosì e Sergio Aguirre.

Tema di questa edizione è il Nuovo Umanesimo: la capacità di immaginare un mondo nuovo, solidale, contro le diseguaglianze, che ristabilisca l’equilibrio tra l’uomo e la natura, un altro mondo è possibile.

Come spiegano Nifosì e aguirre: “Ogni anno Luglio Bambino si mette in ascolto e cerca di individuare il tema con cui confrontarsi. IL NUOVO UMANESIMO è dunque arrivato timidamente, si è insinuato con pudore come espressione di un bisogno a cui non sai dare un nome. E’ una ricerca alle radici profonde del nostro essere umani. La risposta alla realtà dominante che racconta di pandemie, guerre, riscaldamento globale, alluvioni. Si può educare ad essere umani, il teatro ha il coraggio di sovvertire la realtà dominante perché è capace di ripensare il mondo e proporre un finale diverso…”

A Campi Bisenzio, in collaborazione con il Centro MeMe (eventi@centromeme.it), si terranno i seguenti laboratori: il 10 luglio “Luglio Bambino Fashion Week by Centro MeMe: Disegna, Crea e Gioca!” Tutti i bambini potranno rappresentare la natura, lo sport, le emozioni. Prima coi disegni poi mettendo in scena una sfilata di moda molto particolare! Con i vestiti cuciti dalle nonne Bucacenci. Martedì 11 “Cittadini Digitali e Intelligenza Artificiale: Esploriamo il Futuro Giocando!” per scoprire insieme le regole degli

ambienti digitali, compresa l’intelligenza artificiale. Mercoledì 12 Luglio “Acchiappasogni, laboratorio di arteterapia”. Il 13-14 e 15 Luglio “Caccia alla frutta e verdura…e alle emozioni, Ogni frutto un colore. Ogni verdura un’emozione. Un viaggio tra alimentazione ed emozioni”. Sabato 15 “Yoghiamo! un’esperienza di yoga all’aria aperta: le posizioni degli animali, l’equilibrio, la respirazione consapevole”.

Venerdì 14 Luglio in collaborazione con The Family Accademi, presenta Storytelling. Diventerete protagonisti di un grande classico, il più classico che c’è (I tre porcellini)…. si tratta di Storytelling interattivo in inglese…adatto anche a chi non sa l’inglese.

Dopo l’avvio dello scorso sabato 1 luglio a Signa, e il proseguimento a Sesto Fiorentino il 3 luglio, dal 5 al 7 Luglio il Festival si sposta a Calenzano con il Cinema come protagonista. “Siamo tutti videomakers” è il laboratorio cinematografico per bambini dai 7 ai 12 anni a cura di Lorenzo C. Ma non solo cinema: Mercoledì 5 Luglio al Parco del Neto, alle 18.00, Lucia Osellieri con la sua fisarmonica e il suo carretto pieno di burattini e di altre sorprese ci propone una versione scoppiettante della fiaba di Hansel e Gretel. Uno spettacolo magico che coinvolge bambini e adulti.

Giovedì 6 Luglio sempre al Castello, arriva la compagnia Fantulin e porta lo spettacolo Senza Paura, uno spettacolo di burattini, attore e musica dal vivo. Orchi terrificanti, streghe sanguinarie, boschi tenebrosi e oscure caverne in cui si celano insidie fatali. Ma i protagonisti di queste storie hanno sempre la possibilità di guardare in faccia la propria paura, di reagire, di vincerla. Per gli eventi di Calenzano l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (3298628437).

Sabato 8 Luglio nel Giardino interno delle Mura di Lastra a Signa, alle ore 18.00, il Teatro delle Dodici Lune farà divertire grandi e piccini con lo spettacolo Pulcinella in favola. Tutti conoscono la fiaba di Cappuccetto Rosso ma questa volta non sarà da sola a percorrere il temuto sentiero nel bosco, con lei ci sarà niente meno che Pulcinella, tra malintesi ed equivoci il lieto fine è comunque garantito!

Dal 10 al 17 Luglio il Festival approda a Campi Bisenzio con animazioni, laboratori e letture nel pomeriggio. La sera invece spettacoli al giardino di Villa Rucellai. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi di Campi Bisenzio (3298628437) ingresso libero ai laboratori ed il costo del biglietto è di € 2,00, per gli spettacoli con inizio alle ore 21.30.

Dal 10 al 13 Luglio nel giardino di Villa Rucellai si presenteranno gli spettacoli in concorso, che verranno visionati dalla Giuria dei Bambini e la Giuria dei Giornalisti.

Si parte Lunedì 10 con Le avventure di Pulcino della compagnia teatrale Teatro Pirata di Jesi. Martedì 11, alle ore 18, la passeggiata Le parole dell’acqua a cura del Centro Iniziative Teatrali e Publiacqua, camminata e letture animate lungo gli argini del Bisenzio con arrivo al Parco di villa Montalvo e merenda offerta dei soci Coop di Campi Bisenzio- Mentre la sera Accademia Perduta – Romagna Teatri (Forlì) presenta Chi ha paura di denti di ferro? La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira della malvagia strega che vive lì.

Il 12 Luglio La Baracca- Testoni Ragazzi (Bologna) presenta Cappuccetto rosso. Una storia piena di luoghi misteriosi, dove la paura e il coraggio corrono insieme. Due attori in scena si raccontano la popolare fiaba, giocando ad interpretarne i personaggi e litigandosi il ruolo più ambito: quello del lupo.

L’ultimo spettacolo in concorso è il 13 Luglio: I brutti Anatroccoli di e con Silvano Antonelli, essere uguali, essere diversi, cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe essere”?

Venerdì 14 Luglio Politheater (Perugia) andrà in scena con Terra chiama Tommy. Dalle profondità dello spazio vi portiamo una storia di amicizia, solidarietà e avventura, che vi farà ridere e commuovere

Il 15 Luglio il Teatrino dell’Es arriva con Il manifesto dei Burattini, un varietà di teatro d’animazione musicale e recitato, che si compone di 8 diversi episodi e sketch comici.

Il 16 Luglio torna la Compagnia Il Mutamento (Torino) con lo spettacolo Francesco, il lupo e il Principe Siddhartha. Lo spettacolo racconta principalmente due storie. Quella del Principe Siddhartha, futuroBuddha è quella di Francesco, giovane ricco e dotato che va incontro ad un pericoloso lupo.

Infine Lunedì 17 luglio, alle ore 18.00 in Piazza Aldo Moro Campi in Gioco Vivente,

un gioco in scatola artigianale ideato, prodotto e distribuito dal Centro Commerciale Naturale di Campi Bisenzio “Farecentroinsieme” in collaborazione con la pro loco “Pro Campi” e sponsorizzato da CONSIAG. Il gioco segue un percorso didascalico con l’obiettivo di far conoscere un po’ di storia del territorio campigiano.

Dalle ore 18 alle ore 20 nel foyer del Teatrodante Carlo Monni, mostra fotografica e film di restituzione del viaggio della Memoria 2023 a cura dell’Associazione Futura Memoria.

Dal 18 al 20 Luglio il Festival approda alla Biblioteca di Scandicci:. Martedì 18 Luglio, alle ore 17.30 si presenta Gunter Rieber con la performance L’idolo della fantasia, il clown svizzero, di origine tedesca è cresciuto come fantasista, clown poetico, un artista alla ricerca continua del sorriso e dello stupore.

Mercoledì 19, il laboratorio di arteterapia Profumar di Senso, a cura di Elena del Bel Belluz del Centro MeMe e la merenda offerta da soci Coop di Scandicci.

Ifestival si chiude Giovedì 20 Luglio, sempre alle ore 17.30, con lo spettacolo Storie di lupi con Alberto De Bastiani. Poveri lupi, bastonati e maltrattati sempre affamati ed evitati da tutti. Ma sono proprio così cattivi? Fanno così paura?

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi di Campi Bisenzio (3298628437)

www.lugliobambino.com/ Per info: 329 8628437