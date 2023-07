L’oroscopo di oggi, mercoledì 5 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 5 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

La giornata può portare qualche buona novità, soprattutto se lavori in proprio. Soluzioni in arrivo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per coloro che si trascinano una storia d’amore da tempo è giunta l’ora di definire, di chiarire. Se qualcosa non va, meglio parlarne con equilibrio. Novità per il lavoro ma attenzione alle questioni legali o finanziarie.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Nei rapporti con gli altri, tra genitori e figli, tra fidanzati, con i fratelli è probabile una discussione ma c’è anche una soluzione in arrivo, mediazioni utili, importanti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Hai troppe cose da fare, pensa a ricaricare le energie. Qualche pensiero riguarda lo studio e il lavoro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Lo stress si sente ma devi tentare di ritrovare un po’ di tranquillità. Stai sereno perchè a breve ci sarà anche una prova da superare.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

L’amore è in revisione ma la giornata di oggi porta tranquillità in più. Vorresti programmare tutto nel dettaglio ma ora devi vivere alla giornata.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sei più forte, ma anche più risoluto, ecco perché non hai paura di dire basta. Bene il lavoro, in salute evita ogni eccesso. Più relax in amore. Stasera il tuo fascino non si discute.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

E’ possibile che tu abbia un po’ di rancore per un collega che non è stato molto carino nei tuoi confronti. Cerca di non chiuderti in te stesso, spesso alimenti un’autocritica feroce che crea problemi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Una buona giornata in arrivo. Adesso devi dimostrare che un tuo progetto è importante, devi lottare contro persone che cercano di bloccare la tua evoluzione, molti gli invidiosi.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata in cui la fatica si fa sentire, il nervosismo può riversarsi nella coppia. Troppi pensieri o magari qualche contesa da tenere sotto controllo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Devi capire cosa vuoi davvero ed essere accorto nelle tue azioni pensando bene alle conseguenze. Adesso bisogna stare attenti a non rivangare tristi trascorsi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Accusi stanchezza, ma non devi riversarla in amore, con i familiari. Per qualche motivo potresti persino ripartire da zero sul lavoro.