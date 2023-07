Il “No Stress Tour” di Irama e Rkomi nei palasport da novembre

Irama e Rkomi annunciano il NO STRESS Tour, la tournée nei palasport in partenza da novembre 2023, prodotta e organizzata da Vivo Concerti

I due artisti multiplatino si esibiranno a Firenze (sabato 25 novembre 2023, Mandela Forum), Napoli (martedì 28 novembre 2023, PalaPartenope), Roma (sabato 2 dicembre 2023, Palazzo dello Sport), Milano (mercoledì 6 dicembre 2023, Mediolanum Forum – Assago), Bologna (martedì 12 dicembre 2023, Unipol Arena – Casalecchio di Reno) e Torino (giovedì 14 dicembre 2023, Pala Alpitour).

Le prevendite del NO STRESS TOUR sono in vendita online su vivoconcerti.com mentre i biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati.

Protagonisti del panorama musicale pop italiano degli ultimi anni, Irama (44 volte platino, 3 oro e oltre due miliardi di stream) e Rkomi (oltre un miliardo di stream e 24 certificazioni platino per l’album Taxi Driver) sono legati da una grande amicizia e da una lunga e proficua collaborazione: basti pensare ai due singoli 5 Gocce e Luna piena, entrambi certificati quadruplo platino, o alla partecipazione in coppia al game show Celebrity Hunted 3 nel 2022. Il 9 giugno hanno pubblicato il singolo Hollywood, prodotto da Shablo. Il brano anticipa il joint album No Stress in arrivo il 7 luglio, in cui i due artisti si sono messi alla prova cercando nuovi stimoli, suoni e ispirazioni.

