Fulvio Berardo è il nuovo General Manager di Astellas Italia

Astellas Pharma ha annunciato che Fulvio Berardo, già Direttore Commerciale dell’affiliata italiana e alla guida del Field Management Center of Excellence, è stato nominato General Manager di Astellas Italia, Grecia, Malta e Cipro, ruolo che ricopre dal 1° maggio 2023. Berardo subentra a Giuseppe Maduri, nominato Head of Mid-Sized Markets.

Da vent’anni nel settore farmaceutico, Berardo ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle vendite, nel marketing, nel market access e nel Customer excellence. La più recente esperienza lo ha visto guidare un Team globale nella divisione Commercial Capabilities di Astellas. In precedenza, Berardo è stato Direttore Commerciale in Astellas, Direttore di Business Unit cardiometabolica per Boehringer Ingelheim, azienda in cui ha lavorato per oltre 13 anni dopo gli esordi in Lusofarmaco. Laureato in Biologia molecolare all’Università di Torino, Berardo coniuga l’attenzione verso i pazienti e le persone con una forte attitudine all’innovazione ed una visione strategica globale.

Berardo si appresta ora a guidare le affiliate di Astellas Italia, Grecia, Malta e Cipro portando il suo bagaglio personale di conoscenze, know-how operativo e visione strategica, a livello nazionale e internazionale, insieme alla sua passione per l’innovazione e al mindset orientato alla centralità del paziente.

«Sono orgoglioso di guidare le affiliate Astellas di Italia, Grecia, Malta e Cipro – commenta Berardo – in un momento di profonda evoluzione del settore salute e così cruciale per la storia della nostra azienda, impegnata a sviluppare e commercializzare una robusta pipeline di terapie sempre più all’avanguardia. Metterò a disposizione la mia esperienza e le mie competenze affinché queste terapie possano essere disponibili a tutti i pazienti che ne possono beneficiare. Credo fortemente nella centralità delle Persone e farò del mio meglio per portare i migliori benefici a collaboratori, pazienti e professionisti della salute. È un grande onore ed una sentita responsabilità ricevere il testimone da Giuseppe Maduri, che nel corso del proprio mandato ha portato Astellas Italia verso obiettivi ambiziosi».

Maduri, nominato Amministratore Delegato di Astellas Italia nel 2017 e dal 2021 responsabile anche delle affiliate di Grecia, Malta e Cipro, resta in azienda andando a ricoprire un importante ruolo strategico a livello globale come Head of Mid-Sized Markets alla guida di sette cluster con 23 Paesi.

Durante la sua permanenza in Astellas, la forte leadership di Maduri è stata determinante per motivare le persone e posizionare l’azienda per anticipare i cambiamenti globali e cogliere le opportunità e le sfide del mercato. La passione di Maduri nel costruire partnership di valore tra settore pubblico e privato, con un impatto positivo del settore farmaceutico sul sistema salute e sulla vita delle persone, è stata la sua priorità. Nell’ultimo anno, ha co-coordinato il gruppo strategico Ricerca e sviluppo di Farmindustria.

«Questi sei anni alla guida di Astellas Italia sono stati sfidanti ed entusiasmanti, ricchi di soddisfazione per aver contribuito a rendere disponibili nuove opzioni terapeutiche, di cui una in pieno lockdown, in grado di migliorare e prolungare la vita di pazienti affetti da patologie oncologiche, oncoematologiche o nefrologiche – afferma Maduri – Lascio una grande squadra con una forte base valoriale, che considero indispensabile per conseguire ogni successo. Ringrazio tutte le persone con cui ho collaborato, senza di loro non avrei potuto fare niente ed in particolare il Leadership Team che mi ha sempre dato supporto nel raggiungere ambiziosi risultati. Fulvio Berardo, con cui ho avuto il piacere di collaborare in occasione del suo percorso nell’affiliata italiana, è la persona giusta per dare continuità al percorso di crescita e di riconoscimento di Astellas come partner affidabile e innovativo del sistema salute».