Formazione: rinnovato accordo tra Inail e Scuola nazionale dell’amministrazione

Realizzare programmi formativi per promuovere ulteriormente la diffusione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro delle amministrazioni pubbliche. È l’obiettivo dell’accordo quadriennale sottoscritto dal direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, e dal segretario generale della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna), Riccardo Sisti. L’intesa dà seguito alla proficua sinergia avviata tra i due enti nel 2012 e riconfermata con un successivo protocollo nel 2018, con cui è stato disciplinato anche l’utilizzo delle modalità di formazione in e-learning.

Scopi e finalità dell’intesa. Con il nuovo protocollo Inail e Sna intendono sviluppare programmi didattici ed erogare corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti alle pubbliche amministrazioni, finalizzati al trasferimento delle conoscenze e all’acquisizione delle competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative e per l’identificazione, riduzione e gestione dei rischi attraverso una migliore organizzazione del lavoro. Per l’Inail l’accordo rappresenta un’opportunità significativa di completamento e potenziamento delle attività formative nei confronti della pubblica amministrazione, come indicato anche nel Piano triennale per la prevenzione 2022-2024.

Lezioni in videoconferenza fra le novità introdotte. Una delle innovazioni didattiche apportate dall’intesa Inail-Sna riguarda la possibilità di erogare corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso videoconferenze sincrone. Si tratta di una modalità applicabile in tutte le attività formative, ad eccezione di quelle per le quali la normativa vigente prevede obbligatoriamente addestramento o prove pratiche da svolgersi in presenza.

I risultati conseguiti dal 2012. Dall’inizio della collaborazione ad oggi, numerose sono state le attività di formazione promosse da Inail e Sna, con seminari di preparazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dirigenti, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, addetti antincendio e al primo soccorso, preposti. Ai lavoratori del comparto pubblico sono stati erogati, in presenza e in modalità e-learning, corsi di formazione generale, specifica e di aggiornamento. Diverse anche le pubbliche amministrazioni coinvolte, con un elenco che comprende Presidenza della Repubblica, Comando generale delle Capitanerie di Porto, ministero dell’Interno, ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Corte dei Conti, Ispettorato nazionale del lavoro, ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istat e Agenzia per la coesione territoriale.