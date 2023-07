Da Fave di Fuca la soluzione contro la stitichezza

In più, Fave di Fuca Classico contiene CASCARA e FRANGULA: agiscono in sinergia con la senna per il regolare transito intestinale. I principi attivi di Fave di Fuca Classico, entrando a contatto con le pareti intestinali, stimolano le cellule della mucosa favorendo la peristalsi intestinale e la conseguente evacuazione. Le Compresse di Fave di Fuca Classico sono facili da deglutire, agiscono supportando l’attività intestinale, senza provocare eccessivi effetti collaterali.

L’inizio della bella stagione è il momento ideale per depurare a fondo l’organismo, ritrovando forza e forma fisica: ma come ripristinare l’equilibrio intestinale e sgonfiarsi velocemente?

Sentirsi gonfi e privi di energia è una sensazione molto frequente quando ci si avvicina al cambio di stagione. E, probabilmente, non si tratta solo di una sensazione: l’inverno, infatti, spesso lascia in eredità tossine e liquidi in eccesso.

Oltre alle belle giornate, arrivano anche quei fastidi come stanchezza, sensazione di gonfiore e disturbi intestinali che impediscono di vivere al meglio la giornata. Per affrontare l’arrivo della bella stagione a tutto benessere, può bastare seguire alcuni semplici consigli e aggirare, così, i fastidi tipici del periodo.

Fave di Fuca agisce in 6-12 ore dall’assunzione.

FORMATO: 40 cpr

PREZZO AL PUBBLICO CONSIGLIATO: € 9,80

FAVE DI FUCA GENTILE

La risposta gentile alla stitichezza con tutta l’efficacia di Fave di Fuca

Fave di Fuca Gentile in formato compresse, è l’integratore che offre una soluzione delicata ma efficace per riequilibrare la regolarità intestinale in modo “gentile”.

La sua preziosa formulazione contiene Senna, che agisce sulla regolarità del transito intestinale, Altea e Malva, ad azione emolliente e lenitiva.

Questo mix unico di ingredienti naturali è particolarmente adatto per chi ha un intestino delicato.

Il formato compresse lo rende facilmente deglutibile e di pratica assunzione.

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione, nell’adulto, di 1-3 compresse al giorno al bisogno, da deglutire con abbondante acqua; assumere preferibilmente la sera.

FORMATO: 40 cpr

PREZZO AL PUBBLICO CONSIGLIATO: 9,80 €

Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.

