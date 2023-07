Al Commissario Fabrizio D’Ascenzo il compito di riformare l’Inail

Inail, il professor Fabrizio D’Ascenzo si è insediato come commissario straordinario: avrà il compito di attuare la riforma della governance dell’Istituto

Il professor Fabrizio D’Ascenzo si è insediato alla guida dell’Inail. Nominato commissario straordinario con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 giugno, avrà il compito di attuare la riforma della governance dell’Istituto prevista dal decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023.

Romano, 56 anni, D’Ascenzo proviene dall’Università “La Sapienza” di Roma, dove dal 2017 ha ricoperto il ruolo di preside della Facoltà di Economia. È stato presidente del corso di laurea magistrale in Economics and Communication of Management and Innovation e in precedenza è stato direttore del Dipartimento di Management, direttore del Centro di ricerca ImpreSapiens e direttore operativo del progetto Campus Mentis, commissionato a ImpreSapiens dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’orientamento al lavoro dei giovani neolaureati di tutta Italia.

Ha ricevuto due dottorati di ricerca honoris causa dalla State University of Economics and Finance di San Pietroburgo e dalla Bucharest University of Economic Sciences. È professore onorario presso la Zhongnam University of Economics and Law di Wuhan (Cina).

I suoi principali interessi di ricerca sono legati allo sfruttamento dell’innovazione tecnologia e all’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a contesti aziendali e della pubblica amministrazione. Autore di oltre 200 pubblicazioni, ha svolto attività di collaborazione scientifica e didattica con varie università internazionali.