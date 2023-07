A Napoli inaugura la mostra “La Guerra e la Pace in Ucraina”

La mostra concorso “La Guerra e la Pace in Ucraina”, organizzata dall’associazione culturale “Arte Reale durerà 10 giorni , dal vernissage del 5 luglio al 15 luglio

Alma mundi Onlus, storica associazione che si contraddistingue per le sue iniziative benefiche di alto profilo morale e sociale istituisce tre borse di studio ed altri premi per bambini-vincitori della mostra-concorso “La Guerra e la Pace in Ucraina”, che verrà organizzata dall’associazione culturale “Arte Reale”, con il Patrocinio del Consolato Generale di Ucraina di Napoli e il Comune di Napoli che intende contribuire alla collaborazione culturale Italo-Ucraina richiamando l’attenzione sul tema dei bambini che hanno sofferto per la guerra in Ucraina.

Concorso e la collettiva internazionale dei giovani artisti presso il Maschio Angioino (Castello Nuovo) a tema “La guerra e la pace in Ucraina” durerà 10 giorni partendo dal vernissage del 5 luglio e finissage del 15 luglio. Durante questo periodo sulla base della mostra si svolgeranno i master class degli artisti-soci dell’associazione “Arte Reale”, gli eventi-laboratori a tema per bambini e adulti e conferenze sull’Ucraina, sulle sue tradizioni, sulla sua letteratura e arte.

Con il sostegno degli altri partner e collaboratori: associazione “Dateci le Ali”, studio “Play Rec.”, “Chart studio”, Teatro Sannazaro, Vitalina Liskevych, associazione Polo Sud, Villa Domi, SOS Vesuviana”, Vittorio Adelfi Management, associazione Libertas II Veliero APS, gli obiettivi della collettiva sono nell’intercettare e coinvolgere differenti tipi del pubblico, ampliare la fruizione culturale e attirare l’attenzione al ruolo dei bambini nella guerra in Ucraina.

Un speciale ringraziamento allo studio “Play Rec.” e Teatro Sannazaro per la disponibilità e aiuto nella creazione del video clip promozionale per mostra.

Tipologia di soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità soggettiva

I giovani artisti residenti in Italia o all’estero dall’età di sette ai sedici anni possono presentare la domanda di partecipazione del concorso all’email: arte.reale@libero.it

Le opere saranno selezionate dall critici d’arte e curatori.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità essenziale non sanabile, e comporta la non ammissibilità della domanda.

Tutti i requisiti presentati nella domanda devono essere posseduti dal soggetto e dal genitore (tutore).

Duratura e processo dell’evento

Il vernissage della mostra sarà il 5 luglio e finissage 15 luglio, durante questo periodo si svolgeranno i master class degli artisti-soci dell’associazione “Arte Reale”, gli eventi-laboratori a tema per bambini e adulti e conferenze sull’Ucraina, sulle sue tradizioni, sulla sua letteratura e arte. Verrà pubblicato un catalogo ed un ufficio di comunicazione lavorerà alla promozione dell’evento. Alla fine della mostra ai vincitori verranno assegnati dei Premi. In occasione della premiazione dei giovani artisti si prevedono, su invito esclusivo, un cocktail-buffet e alcune interessanti performances musicali e teatrali organizzati dall’associazione.

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Le opere devono corrispondere alla Tema “La guerra e la pace in Ucraina”

Categorie d’età per gli artisti: da 7 a 9 anni, da 10 a 12 anni, da 13 a 16 anni

Misura minima: foglio A3-Misura massima: tela 1x1m

Nel caso di lavoro su foglio, l’opera deve essere incorniciata e deve avere un aspetto adeguato.Le opere saranno selezionate da una commissione elettorale composta da critici d’arte e curatori.

Nelle categorie: -pittura-scultura-disegno-performans artistica -In caso di vendita del dipinto del concorrente durante la mostra collettiva tutto il denaro va al concorrente rispettando il diritto dell’autore (escluse le tasse)