Letteratura e fotografia: aperto il bando “Territori della Parola”

Nuova edizione del Concorso di Letteratura e Fotografia “Territori della Parola” che presenta varie novità, tra cui la Sezione speciale dedicata a “Territori COVID-19”

L’Associazione Culturale “la collina”, con il Patrocinio della Provincia di Siena e in collaborazione con la “Rivista Alterità”, dopo l’interruzione triennale imposta dalla Pandemia Covid-19, indice per il 2023-2024 la Quinta edizione del Concorso di Letteratura e Fotografia (Biennale) TERRITORI della PAROLA. Percorsi di Scrittura e Immagine, che promuove la Cultura della creatività come strumento di valorizzazione del nostro Patrimonio locale, ossia propone la Scrittura letteraria e la Ricerca fotografica come modalità di conoscenza consapevole e responsabile dei Beni artistici, culturali, sociali, agro-alimentari e dei Valori ambientali e Naturali dei nostri territori, nonché la Fotografia come sensibilizzazione alla ricerca della Bellezza d’arte dei “Mondi locali”.

In particolare, il Concorso mette al centro la sinergia tra la Cultura e l’Ambiente naturale mediante la Creatività letteraria e la Ricerca fotografica: pone le potenzialità della Scrittura creativa e dell’Immagine d’arte al servizio dei nostri territori, nonché propone alle persone di essere attori della valorizzazione dei nostri Beni culturali e naturalistici.

Il Concorso persegue le sue finalità attraverso cinque modalità di esercizio della creatività della Parola e dell’Immagine, ossia la Narrativa, la Poesia, il Teatro, la Saggistica e la Fotografia, che consentono di cimentarsi nel genere di scrittura e codice visivo più congeniale all’aspirante candidato, soprattutto ai giovani che desiderano avere un’occasione per esprimere la loro capacità creativa con la Scrittura e la Fotografia culturale e naturalistica.

La 5° edizione 2023-2024 del Concorso propone, oltre alle 4 Sezioni ordinarie (Narrativa, Poesia, Teatro, Saggistica) basate sulla tipologia di scrittura tematica, una quinta Sezione dedicata al “Tema libero” per consentire l’espressione della creatività anche a coloro che non possono o non desiderano cimentarsi sui temi sopra indicati; nonché il Bando della quinta edizione presenta anche 4 Sezioni speciali denominate: “Territori DONNA”, “Territori INTERNET”, “Territori COVID-19” e “Territori FOTOGRAFIA”, che promuovono i Sentieri dell’identità femminile, la Consapevolezza dei territori digitali, l’Esperienza di vita durante il periodo della Pandemia Covid-19 e la Conoscenza, attraverso la Parola dell’immagine, dei Beni artistici e storici delle nostre città e campagne, della Natura e dei prodotti Agro-alimentari italiani. Dunque, la Scrittura creativa e la Ricerca fotografica come strumenti d’espressione degli elementi di Valore che più caratterizzano le identità dei nostri Territori di vita.

Al Concorso possono partecipare tutte le persone (italiane e straniere) senza limiti di età mediante l’invio di testi inediti in solo lingua italiana e di Fotografie inedite secondo le specifiche modalità indicate nel Bando di Concorso, scaricabile dall’Homepage del sito internet: www.sienanatura.net.

Le opere classificatesi al primo posto in ciascuna delle 9 Sezioni del Concorso saranno pubblicate in un Libro e/o un eBook in PDF sul Sitoweb: www.sienanatura.net, che sarà edito dall’Associazione Culturale “la collina”; mentre gli Autori delle opere classificatesi al 2° e 3° posto di ogni Sezione riceveranno solo l’Attestato di merito.

La domanda di partecipazione, i testi e le fotografie candidati e la documentazione di corredo dovranno pervenire entro la seguente scadenza: Martedì 31 ottobre 2023, all’indirizzo di posta elettronica: la_collina@yahoo.it, indicando nell’oggetto dell’E-mail e nel corpo del messaggio: “Partecipazione al Concorso TERRITORI della PAROLA. 5° Edizione, Siena, 2023-2024”.

Per maggiori informazioni e chiarimenti su eventuali specifici problemi rivolgersi alla Segreteria organizzativa, E-mail: la_collina@yahoo.it – Tel. 338-1198675.