Stasera su Rai 5 il film “Atlantide”: ecco la trama

Il film di Yuri Ancarani “Atlantide” con Daniele Barison e Maila Dabalà, in onda lunedì 3 luglio alle 21.15 in prima visione su Rai 5: ecco la trama

Daniele è un giovane di Sant’Erasmo, un’isola della laguna di Venezia. Vive di espedienti, ed è emarginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i quali condividono la passione per il barchino: un culto incentrato sulla elaborazione di motori sempre più potenti, che trasformano i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione. Anche Daniele sogna un barchino da record, che lo porti in testa alla classifica.

Ma tutto ciò che fa per realizzare il suo sogno e guadagnarsi il rispetto degli altri finisce per rivoltarglisi contro. È il film di Yuri Ancarani “Atlantide”, in onda lunedì 3 luglio alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Nel cast, Daniele Barison, Maila Dabalà, Bianka Berenyi, Jacopo Torcellan.