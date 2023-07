Scommesse Wimbledon 2023: Sinner è tra i favoriti

Tennis: al via il terzo Slam della stagione. Le quote sul vincente Wimbledon 2023, sia per il torneo maschile che per le donne

Si è aperto ufficialmente il terzo Slam della stagione: Wimbledon. In attesa che scendano in campo i big, Superscommesse ha controllato le proposte dei bookmakers in merito alle quote sul vincente Wimbledon 2023, sia per il torneo maschile che per le donne. Per quanto riguarda gli uomini, come indica la tabella del confronto quote, i pronostici danno come favoriti per la vittoria finale Djokovic, Alcaraz, Sinner e Medvedev.

Tennista Quota più alta del confronto di Superscommesse C. Alcaraz 4.50 N. Djokovic 7.00 (quota maggiorata) J. Sinner 20.00 D. Medvedev 21.00 A. Zverev 34.00 S. Tsitsipas 66.00 A. Murray 66.00 A. Bublik 81.00 M. Berrettini 126.00 L. Musetti 150.00

Wimbledon 2023 tabellone donne: in testa Swiatek

Spostandoci invece sul tabellone femminile, i bookmakers indicano come favorita del torneo la polacca Swiatek. Seguono Rybakina e Sabalenka. La possibile vittoria di Camila Giorgi, invece, è quotata a 100.00.



Tennista Quota più alta del confronto di Superscommesse Swiatek 4.50 Rybakina 6.00 Sabalenka 6.00 Kvitova 12.00 Jabeur 18.00 C. Giorgi 100.00