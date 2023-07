Previsioni meteo 3 luglio 2023: temporali pomeridiani al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 luglio 2023: tempo in prevalenza stabile sull’Italia ma attenzione a locali rovesci di stampo pomeridiano

Il mese di luglio è iniziato con condizioni meteo instabili per il passaggio di una perturbazione ma già da ieri le condizioni sono migliorate, con il ritorno del sole. Nella giornata di oggi avremo poche variazioni, con tempo stabile nel corso della mattinata e aumento di nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di temporali al Nord, zone interne del Centro e rilievi del Sud peninsulare. Le temperature non subiranno variazioni, mantenendosi in linea con la media stagionale.

Nei prossimi giorni avremo condizioni meteo instabili sulle regioni del Nord con temporali anche intensi specie a ridosso dei settori alpini, ma non esclusi anche sulla Pianura Padana. Locali fenomeni possibili anche sulle zone interne del Centro con sconfinamenti verso l’Adriatico. Discorso diverso invece per le regioni del Sud Italia dove l’estate presenterà il suo volta stabile e anche in larga parte soleggiato, senza però eccessi di caldo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 luglio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Triveneto e Lombardia, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini con sconfinamento verso la Pianura Padana. In serata ancora instabilità con precipitazioni sparse, specie a carattere di rovescio o temporale, più asciutto al Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche, nuvolosità e schiarite altrove. In serata locali fenomeni tra Umbria e Marche, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi basse sui settori tirrenici. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone interne peninsulari, soleggiato sugli altri settori. In serata tempo in miglioramento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .